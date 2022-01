Die Hauptrunde der Handball-EM ist in vollem Gange. In der Hauptrunden-Gruppe 1 kommt es heute, am 24.01.2022, um 18 Uhr zum Duell zwischen Dänemark und der Niederlande. Dänemark ist Tabellenerster in der Gruppe 1, hat den Platz in der K.O.-Runde schon sicher. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des Duells in Budapest.

Handball-EM 2022 – Dänemark gegen Niederlande Übertragung: Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

Das EM-Spiel findet am Montag, den 24.01.2022 um 18 Uhr, statt. Ausgetragen wird die Partie in Budapest, der Hauptstadt Ungarns.

Alle Infos zum EM-Spiel Dänemark gegen die Niederlande findet ihr hier:

Handball-EM Übertragung: Dänemark gegen Niederlande live im Free-TV und Stream

Das Spiel Dänemark gegen Niederlande heute wird von Eurosport 1 im Free-TV auf Eurosport 1 übertragen.

Dänemark gegen die Niederlande im Livestream – hier läuft das Spiel im Internet

Sportdeutschland.tv bietet einen Livestream des Spiels Dänemark gegen Niederlande an. Hier sind alle Spiele kostenpflichtig zu sehen. Auch Eurosport bietet bei Eurosport 1 einen Livestream. Eurosport-Abonnenten können die Partie euch im Eurosport-Player verfolgen.

Das sind die Kosten:

3,50 Euro pro Spiel im Pay per View

12 Euro mit dem Handball EM 2022-Turnierpass

Alle Infos zur Übertragung Dänemark gegen Niederlande am 24.01.2022 im Überblick:

Pay-TV: -

Free-TV: Eurosport 1

Live-Stream: Sportdeutschland.tv, Eurosport Player, Eurosport 1

Handball-EM 2022: Alle Spiele am 24.01.2022

Zwei weitere Partien der Hauptrundengruppe 1 stehen bei der Handball-EM am Montag, 24.01.2022, auf dem Programm: