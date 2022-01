Am heutigen Montagabend, 17.01.2022, spielt Bosnien-Herzegowina gegen Spanien. Die Vorzeichen am letzten Vorrunden-Spieltag der Handball-EM 2022 sind denkbar unterschiedlich: Während Spanien mit einem Sieg den ersten Platz in der Gruppe sichern kann, ist Bosnien-Herzegowina Tabellenletzter und schon ausgeschieden.

Handball-EM 2022 – Bosnien-Herzegowina gegen Spanien Übertragung: Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das EM-Spiel findet am Montag, den 17.01.2022 um 18 Uhr, statt. Ausgetragen wird die Partie in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei.

Spiel: Bosnien-Herzegowina gegen Spanien

Bosnien-Herzegowina gegen Spanien Wettbewerb: Handball-Europameisterschaft 2022, Gruppenphase

Handball-Europameisterschaft 2022, Gruppenphase Gruppe: E

E Datum und Uhrzeit: 17.01.2022, 18:00 Uhr

17.01.2022, 18:00 Uhr Spielort: Bratislava, Slowakei

Handball-EM Übertragung: Bosnien-Herzegowina gegen Spanien live im Free-TV und Stream

Sportdeutschland.tv überträgt alle Spiele der Handball-Europameisterschaft 2022 live im Internet. So auch die Partie Bosnien-Herzegowina gegen Spanien.

ARD, ZDF übertragen Spiele mit deutscher Beteiligung und Eurosport je nach Turnierverlauf bis zu 18 Begegnungen ohne deutsche Beteiligung.

Bosnien-Herzegowina gegen Spanien im Livestream – hier läuft das Spiel im Internet

Sportdeutschland.tv bietet einen Livestream des Spiels Bosnien-Herzegownia gegen Spanien an. Hier sind alle Spiele kostenpflichtig zu sehen.

Am Montag, 17.01.2022, stehen weitere Begegnungen der Handball-EM 2022 auf dem Programm. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung der Partien: