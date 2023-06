Am Montag, 05.06.2023, empfängt der Hamburger SV den VfB Stuttgart im Rückspiel der Relegation zur 1. Bundesliga. Kommende Woche entscheidet sich, welcher Verein in der Saison 2023/2024 erstklassig spielen darf. Die Schwaben haben beste Chancen, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Der Tabellen-16. der abgelaufenen Spielzeit gewann das Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV am Donnerstag daheim deutlich 3:0. Die Relegation 2023 geht in die Entscheidung!Kommende Woche entscheidet sich, welcher Verein in der Saison 2023/2024 erstklassig spielen darf. Die Schwaben haben beste Chancen, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Der Tabellen-16. der abgelaufenen Spielzeit gewann das Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV am Donnerstag daheim deutlich 3:0. Wichtig: Die Auswärtstorregel hat auch in der Relegation 2023 keine Gültigkeit mehr.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel des HSV gegen den VfB Stuttgart und die Statistik in der Relegation seit 2009.

HSV gegen VfB Stuttgart: Relegation 2023, Daten zum Rückspiel

Am Montag, den 05.06.2023, trifft der Hamburger SV auf den VfB Stuttgart. Anstoß der Partie ist um 20:45 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Hamburger SV, VfB Stuttgart

Hamburger SV, VfB Stuttgart Wettbewerb: Relegation zur 1. Bundesliga 2023, Rückspiel

Relegation zur 1. Bundesliga 2023, Rückspiel Ergebnis im Hinspiel : 3:0 für den VfB Stuttgart

: 3:0 für den VfB Stuttgart Datum und Anpfiff: Montag, 05.06.2023, 20:45 Uhr

Montag, 05.06.2023, 20:45 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Hamburgs Ludovit Reis und Stuttgarts Josha Vagnoman im Zweikampf. Der HSV braucht im Volksparkstadion eine Topleistung, um gegen den VfB zu bestehen.

© Foto: Tom Weller/dpa

HSV vor Rückspiel in der Relegation optimistisch

Die Spieler des Hamburger SV haben nach der deutlichen Niederlage beim Relegationsspiel in Stuttgart versucht, Optimismus zu verbreiten. „Das ist ein hartes Ergebnis, aber jeder, der uns kennt, weiß, dass wir weitermachen werden. Wir glauben an uns“, sagte Torwart Daniel Heuer Fernandes. „Es bringt alles nichts, im Fußball ist alles möglich.“

Der HSV geht als klarer Außenseiter in das Rückspiel am Montag. „Es gibt noch ein Rückspiel. Die Chance ist definitiv nicht größer geworden, aber sie ist weiterhin da“, sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau. Sportvorstand Jonas Boldt äußerte, das Hinspiel sei „schwer in Worte zu fassen. Es widerspreche seinem Naturell, „wenn ich irgendwas abschenke. Aber so eine Leistung, so ein Ergebnis macht das nicht einfacher. (...) Das muss dann schon ein Wunder sein.“

Relegation 2023: Statistik spricht klar gegen den HSV

Blickt man auf die Statistik in der Relegation, dann war der Hamburger SV schon vor dem Anpfiff des Hinspiels beim VfB Stuttgart im Nachteil. Bisher haben die Bundesligisten nach Wiedereinführung der Relegation seit 2009 11 von 14 Duellen gewonnen - dies entspricht einer Quote von fast 79 Prozent. Zuletzt triumphierte Hertha BSC 2022 als Bundesligist gegen den HSV.

Nur der 1. FC Nürnberg, der 2009 Energie Cottbus ausschaltete, Fortuna Düsseldorf (2012 gegen Hertha BSC) sowie Union Berlin (2019 gegen VfB Stuttgart) haben als Zweitligisten den Aufstieg realisiert.

In den insgesamt 29 Relegationsspielen seit 2009 gab es gerade einmal fünf Siege der Zweitligisten: Der Club gewann gegen Cottbus 3:0 und 2:0, Düsseldorf siegte 2:1 gegen Hertha (Rückspiel 2:2). Holstein Kiel (2021 gegen Köln) und der Hamburger SV (2022 gegen Hertha BSC) konnten nur ihre Hinspiele für sich entscheiden, jeweils mit 1:0. Ansonsten gab es vierzehn Siege der Erstligisten und zehn Unentschieden.

Die Statistik der Relegation seit 2009

Wichtig: Die Duelle von 2009 bis 2019 wurden im Europacup-Modus entschieden. Der Sieger ist gefettet.

2009 : 1. FC Nürnberg - Energie Cottbus 3:0 und 2:0

: - Energie Cottbus 3:0 und 2:0 2010 : FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:1 und 0:2

: FC Augsburg - 0:1 und 0:2 2011 : VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 0:1 und 1:1

: VfL Bochum - 0:1 und 1:1 2012 : Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC 2:1 und 2:2

: - Hertha BSC 2:1 und 2:2 2013 : 1. FC Kaiserslautern - 1899 Hoffenheim 1:3 und 1:2

: 1. FC Kaiserslautern - 1:3 und 1:2 2014 : SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV 0:0 und 1:1

: SpVgg Greuther Fürth - 0:0 und 1:1 2015: Karlsruher SC - Hamburger SV 1:1 und 1:2 n.V.

Karlsruher SC - 1:1 und 1:2 n.V. 2016: 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1:1 und 0:1

1. FC Nürnberg - 1:1 und 0:1 2017 : Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg 0:1 und 0:1

: Eintracht Braunschweig - 0:1 und 0:1 2018: Holstein Kiel - VfL Wolfsburg 1:3 und 0:1

Holstein Kiel - 1:3 und 0:1 2019: VfB Stuttgart - Union Berlin 2:2 und 0:0

VfB Stuttgart - 2:2 und 0:0 2020: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 0:0 und 2:2

- 1. FC Heidenheim 0:0 und 2:2 2021: 1. FC Köln - Holstein Kiel 0:1 und 5:1

- Holstein Kiel 0:1 und 5:1 2022 Hamburger SV - Hertha BSC 1:0 und 0:2

