Hamburger SV gegen SSV Jahn Regensburg: In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, den 20.11.2021 um 13:30 Uhr zum Duell in der oberen Tabellenhälfte der 2. Liga. Der direkte Vergleich zwischen den Mannschaften in den bisherigen Aufeinandertreffen bringt keinen Favoriten hervor: Zwei Spiele konnten die Hamburger für sich entscheiden, ebenso viele Partien gingen an die Regensburger, die anderen zwei Duelle endeten mit einem Unentschieden.

In der aktuellen Tabelle liegt Trainer Mersad Selimbegović mit Jahn Regensburg mit 25 Punkten auf Platz zwei, der HSV mit 20 Zählern 5 Ränge dahinter. In den letzten fünf Spielen haben die Hamburger kein einziges abgegeben, mussten sich allerdings mit vier Remis zufriedengeben. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Tim Walter bis auf Rang vier vorrücken. Der Jahn konnte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte einholen und belegt hinter Spitzenreiter St. Pauli Platz 2.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem HSV und Regensburg live im Free-TV?

Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 14. Spieltag findet ihr hier.

Hamburger SV gegen Jahn Regensburg: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem Jahn findet am Samstag, den 20.11.2021, um 13:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Hamburger SV, Jahn Regensburg

: Hamburger SV, Jahn Regensburg Wettbewerb : 2. Bundesliga, 14. Spieltag

: 2. Bundesliga, 14. Spieltag Datum und Uhrzeit : 20.11.2021, um 13:30 Uhr

: 20.11.2021, um 13:30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

HSV gegen Jahn Regensburg live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem HSV und Regensburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben, bei Sky kann die Partie gestreamt werden, allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung HSV gegen Regensburg am 20.11.2021 um 13:30 Uhr: