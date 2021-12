Hamburger SV gegen FC Schalke 04: Am heutigen Samstag, 18.12.2021 findet das wohl spannendste Spiel der 2. Fußball-Bundesliga statt. Am 18. Spieltag kommt es zum Duell zweier Traditionsvereine im Volksparkstadion.

Die beiden ehemaligen Bundesligisten gehen punktgleich mit 29 Zählern auf dem Konto ins letzte Duell des Jahres 2021. Nur die um zwei Treffer bessere Tordifferenz trennt den Tabellendritten aus Hamburg vom Vierten aus Gelsenkirchen. Mit nur 17 Gegentreffern stellt der HSV die beste Defensive der Liga. Zuletzt legten die Hamburger drei Top-Heimspiele (neun Punkte, 10:1 Tore) hin. S04 reist mit einem 4:1-Sieg gegen Nürnberg im Rücken an.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 18. Spieltag findet ihr hier.

HSV gegen Schalke 04: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem HSV und Schalke findet am Samstag, den 18.12.2021, um 20:30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion statt.

Alle Infos zum Topspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Hamburger SV, FC Schalke 04

: Hamburger SV, FC Schalke 04 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 18. Spieltag

: 2. Bundesliga, 18. Spieltag Datum und Uhrzeit : 18.12.2021, um 20:30 Uhr

: 18.12.2021, um 20:30 Uhr Spielort : Volksparkstation, Hamburg

: Volksparkstation, Hamburg Zuschauer: 15.000

HSV gegen Schalke 04: Welche Sender übertragen das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV?

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel zwischen Hamburg und S04 wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Hamburger SV vs. S04: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel wird es geben. Sport1 zeigt die Partie im Stream und auch bei Sky kann das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Schalke gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung HSV gegen S04 am 18.12.2021 um 20:30 Uhr:

Free-TV: Sport1

Sport1 Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2

Sky Sport Bundesliga 2 Livestream: Sport1, SkyTicket, SkyGo

Halburg gegen Schalke: Welche Corona-Regeln gelten?

Insgesamt sind am Samstag aufgrund der Corona-Maßnahmen nur 15000 Zuschauer im Volksparkstadion zugelassen. Es gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen) und Maskenpflicht, auch auf den Sitz- und Stehplätzen.

HSV gegen Schalke: Ausfälle bei S04

Trainer Dimitrios Grammozis hat am Samstag im Topspiel gegen den HSV vermutlich nicht den gesamten Kader zur Auswahl. Am Dienstag verletzte sich der Rechtsverteidiger Mehmet Aydin in einem Zweikampf mit Teamkollege Rufat Dadashov am rechten Fuß. Wie schwerwiegend die Verletzung ist und ob er am Samstag einsatzfähig ist, ist noch unbekannt.

Auch ist fraglich, ob Stürmer Marius Bülter die Partie bestreiten kann. Die beiden vergangenen Ligaspiele hatte der Schalker wegen schlechter Blutwerte verpasst, am Montag stand er immerhin für eine leichte Laufeinheit schon wieder auf dem Platz.