Am Freitag, den 28. Juli 2023, eröffnen der Hamburger SV und der FC Schalke 04 die Saison 2023/24 in der 2. Bundesliga. Für beide Teams geht es in der kommenden Spielzeit um nichts weniger als den Aufstieg in die Bundesliga. Der HSV startet nun schon seinen sechsten Versuch, um nach 2018 endlich wieder in das deutsche Fußball-Oberhaus zurückzukehren. Die Vorzeichen sind auf den ersten Blick ähnlich zum letzten Jahr. Trainer Tim Walter führt den HSV nach wie vor an. Zudem blieben wichtige Spieler wie Robert Glatzel und Ludovit Reis erhalten. Die Schalker dagegen spielen zum zweiten Mal innerhalb innerhalb von drei Jahren in der 2. Liga. 2022 waren sie aufgestiegen, mussten in der abgelaufenen Saison aber die Bundesliga wieder verlassen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie Hamburger SV gegen den FC Schalke 04 und die Übertragung im TV und Stream.

HSV gegen FC Schalke 04 – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 findet am Freitag, den 28.07.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. 57 000 Zuschauer werden im ausverkauften Volksparkstadion erwartet. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Hamburger SV, FC Schalke 04

: Hamburger SV, FC Schalke 04 Wettbewerb : 1. Spieltag, 2. Bundesliga

: 1. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff : Freitag, 28.07.2023, 20:30 Uhr

: Freitag, 28.07.2023, 20:30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga, möchte der FC Schalke 04 den direkten Wiederaufstieg schaffen.

HSV gegen Schalke 04: Wer überträgt das Spiel im Free-TV?

Viele Fans fragen sich, ob das Eröffnungsspiel in der Saison 2023/24 in der 2. Bundesliga live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Der Sender SAT.1 überträgt die Partie zwischen dem HSV und dem FC Schalke 04 live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist um 19:30 Uhr mit den Vorberichten. Matthias Opdenhövel wird durch die Sendung führen. Kommentiert das Spiel Wolff-Christoph Fuss, als Experte steht ihm Stefan Kuntz zur Seite. Reporter vor Ort ist Matthias Killing.

Zusätzlich wird das Eröffnungsspiel auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga und auf Sky Sport top Event. Sky-Experte Torsten Mattuschka, Moderator Thomas Wagner, Reporterin Nele Schenker und Kommentator Martin Groß führen ab 19.30 Uhr durch das Eröffnungsspiel im Volksparkstadion.

HSV vs. Schalke 04 heute im kostenlosen Stream?

Für die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 wird es einen kostenlosen Livestream geben. Auf ran.de wird das Eröffnungsspiel für alle Fans ohne Zusatzkosten gestreamt. Auch der Pay-TV-Sender Sky wird für diese Partie einen Livestream anbieten. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Für diese Plattformen sind allerdings entsprechende Abos erforderlich.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD Livestream: ran.de, Sky Go, WOW

HSV gegen Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Vor dem Zweitliga-Eröffnungsspiel am Freitagabend gibt es vor allem beim HSV einige Personalprobleme in der Abwehr zu beklagen. Schalke-Trainer Thomas Reis kann hingegen auf den Großteil seines Kaders setzen. In der Verteidigung können die „Knappen“ nach der Verpflichtung von Timo Baumgartl sogar eine weitere Option.

Ein Blick auf die möglichen Aufstellungen der beiden Teams:

Voraussichtliche Aufstellung des HSV

Heuer Fernandes – van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Heyer – Meffert – Benes, Pherai – Jatta, Glatzel, Dompé.

Voraussichtliche Aufstellung von Schalke

M. Müller – Brunner, Matriciani, M. Kaminski, Ouwejan – Schallenberg – Drexler, Latza – Karaman, Terodde, T. Mohr.

