Am heutigen Freitag, den 01.07.2022, bestreitet der Hamburger SV sein zweites Testspiel gegen Aris Saloniki. Aktuell befindet sich der HSV im Trainingslager in Bad Loipersdorf. Aris Saloniki ist ein griechischer Erstligist und gewann bislang dreimal die Meisterschaft und einmal den Pokal in Griechenland.

Wo wird das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und Aris Saloniki live im TV übertragen? Gibt es einen Livestream für die Partie? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Hamburger SV gegen Aris Saloniki – Testspiel: Anpfiff, Spielort, Zuschauer

Der Hamburger SV testet am heutigen Freitag gegen den griechischen Erstligisten Aris Saloniki. Anstoß der Partie ist um 15:00 Uhr im Kräuterdorfstadion in Söchau. Das Stadion bietet Platz für 1.500 Zuschauer.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Hamburger SV, Aris Saloniki

: Hamburger SV, Aris Saloniki Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Freitag, 01.07.2022, 15:00 Uhr

: Freitag, 01.07.2022, 15:00 Uhr Spielort: Kräuterdorfstadion, Söchau

Hamburger SV vs. Aris Saloniki live: Gibt es eine Übertragung im TV und Stream?

Das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und Aris Saloniki wird nicht im Free-TV übertragen. Auf HSVtv wird es allerdings einen Livestream geben. Das letzte Testspiel des HSV gegen Hajduk Split wurde zudem auf YouTube übertragen, das wird aller Voraussicht nach auch am gegen Saloniki der Fall sein.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay-TV : –

: – Livestream: HSVtv, evtl. YouTube

Hamburger SV: Wann startet die 2. Bundesliga-Saison 2022/23?

Am 17. Juli 2022 startet die 2. Bundesliga-Saison für den Hamburger SV. Die „Rothosen“ bestreiten ihr erstes Saisonspiel auswärts gegen den Aufsteiger aus Braunschweig. Der Hamburger SV ist klarer Favorit, aber der Aufsteiger wird hoch motiviert in diese Partie gehen. Am 30. Juli trifft der HSV im DFB-Pokal auf den Aufsteiger in die 3. Liga, die SpVgg Bayreuth. Dort muss der Hamburger SV ebenfalls auswärts antreten.