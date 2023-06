Das Rätsel um das Verschwinden von Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi) geht in die nächste Runde. Erst hieß es, sie sei mit dem Flugzeug über dem Mittelmeer abgestürzt. Zuschauer der RTL-Soap wissen allerdings: Laura lebt! Eine Szene in Folge 7777 hat sie in einem Hotelzimmer – offenbar in Ägypten – gezeigt.

Zoe sucht nach Laura

Privatagentin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) will die verschwundene Laura Lehmann finden. Allerdings nicht aus persönlicher Sympathie. Es geht um offenbar Geld! „Vielleicht hat sich die Lehmann mit der Kohle abgesetzt und macht sich irgendwo ein schönes Leben“, hat Zoe in einem Telefonat mit einem Kollegen betont.

John und Sascha sind sich sicher: Laura lebt!

Lauras Freund John (Felix von Jascheroff) und der Ex-Polizist Sascha Beck (Daniel Noah) wollen auch herausfinden, was passiert ist. Doch die hinterhältige Privatagentin ist nicht die einzige Person, die nach ihr sucht.wollen auch herausfinden, was passiert ist. Sascha vermutet, dass Laura den Flugzeugabsturz überlebt hat und untergetaucht ist, „um ihren Tod vorzutäuschen.“

Hat Zoe Sascha vergiftet?

nach Ägypten reisen. Privatagentin Zoe Vogt bekommt allerdings schnell Wind von ihrem spontanen Vorhaben. Sie will die Reisepläne der beiden durchkreuzen. Mit Erfolg: Im Mauerwerk trifft sie „zufällig“ auf Sascha und schüttet unbemerkt eine unbekannte Flüssigkeit in seinen Kaffee. Er trinkt davon. Wenig später bricht Sascha zusammen. Um dieser Theorie nachzugehen, wollen John und Sascha. Privatagentin Zoe Vogt bekommt allerdings schnell Wind von ihrem spontanen Vorhaben. Sie will die Reisepläne der beiden durchkreuzen. Mit Erfolg: Im Mauerwerk trifft sie „zufällig“ auf Sascha

Sascha bleibt in Berlin, John will nach Alexandria

Im Krankenhaus können die Ärzte Zoes geheime Flüssigkeit nicht nachweisen. In Folge 7799 (Ausstrahlung am 3. Juli um 19:40 Uhr, RTL) entscheidet Sascha aufgrund gesundheitlicher Bedenken, seine Reise nicht anzutreten. John bleibt dagegen stur und will nach Alexandria fliegen.

Zoe plant, Laura und John „geräuschlos zu erledigen“