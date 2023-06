Warum ist Laura verschwunden?Das vermutet Privatagentin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert). deutet sie am Telefon an. Die dreiste Privatagentin hört im Kiez alle ab, um an die Wahrheit zu kommen. Mithilfe vonbekommt Zoe sofort mit, was Lauras Freund John (Felix von Jascheroff), ihre Mutter Yvonne (Gisa Zach) und das Umfeld der Verschwundenen besprechen.