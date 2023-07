Eigentlich verfolgt(Lara Dandelion Seibert) einen heimtückischen Plan:(Chryssanthi Kavazi) und will sie offenbar ausschalten. Laura ist möglicherweise Zeugin eines Betrugs geworden. Die Drahtzieher haben deshalb Zoe beauftragt, Laura zu finden und sie zu beseitigen. Schon gelesen? Stirbt ER den GZSZ-Serientod?

Entwickelt sich aus diesem Thriller bald in eine Liebesgeschichte? Lauras Freund John (Felix von Jascheroff) hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass seine Partnerin wieder auftaucht. Für Zoe ist John ein guter Köder, um an Laura heranzukommen. Vor Wochen hat sie heimlich eine Spy-App auf sein Smartphone installiert und als Vorwand mit ihm geflirtet. Mit Erfolg: Zoe und John haben miteinander geknutscht.

Die intime Story der beiden geht bald in die nächste Runde.In der Mitteilung heißt es: „Für John fühlt sich der Sex mit Zoe wie ein Betrug an Laura an.“ Während er reumütig das Grab seiner vermissten und für tot geglaubten Freundin besucht, „bDeutet hier RTL etwa an, dass sich da etwas zwischen Zoe und John anbahnen könnte? Neugierige Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden: Die Folge wird 26. Juli um 19:40 Uhr bei RTL gezeigt. Nutzer von RTL+ haben hingegen Glück: Die Episode ist da bereits ab dem 19. Juli (19:40 Uhr) abrufbar.