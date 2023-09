Yvonne (Gisa Zach) hat schreckliche Monate durchlebt. Ihre Tochter Laura (Chryssanthi Kavazi) wurde offiziell für tot erklärt. Sie soll einen Flugzeugabsturz nicht überlebt haben.

Kein gutes Fundament für eine ehrliche Ehe, oder? RTL deutet in einer Mitteilung an, dass sogar eine Trennung im Raum steht: „Yvonne gesteht Gerner, dass sie nicht vergessen kann, was er ihr mit Lauras angeblichem Tod angetan hat.Ist bald alles aus und vorbei? Die Folge wird am 22. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ * gezeigt.