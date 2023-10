Alles ist angerichtet! John (Felix von Jascheroff) und Laura (Chryssanthi Kavazi) wollen sich das Ja-Wort geben.

Familie und Freunde fiebern dem großen Tag entgegen. Lauras Mutter Yvonne (Gisa Zach) kann es kaum erwarten, ihre Tochter endlich im Brautkleid strahlen zu sehen. Moritz (Lennart Borchert) hat sogar eine emotionale Rede vorbereitet. Und auch eine traumhafte Hochzeitslocation wurde in letzter Sekunde gefunden. Der großen Fete steht also nichts im Wege.

In einer RTL-Mitteilung heißt es: „Laura und John verbringen die Nacht vor ihrer Hochzeit getrennt und teilen ihre Vorfreude mit ihrer Familie. Aufgeregt wollen beide, dass ihr großer Tag perfekt wird.Was ist mit dem Bräutigam passiert? Mehr Details verrät RTL nicht. Droht die Hochzeit in letzter Sekunde zu platzen? Die Folge ist am 6. Oktober ab 19:40 Uhr auf RTL+ * abrufbar.