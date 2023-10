Trennungs-Drama im GZSZ-Kiez! Michi (Lars Pape) hat mit Nicole (Laura Lippmann) Schluss gemacht – und das wenige Wochen nach der romantischen Hochzeit.

, gibt Michi im Trennungsgespräch mit Nicole zu. Sie bricht daraufhin in Tränen aus und verlässt die gemeinsame Wohnung. Während Michi seine Ex Maren (Eva Mona Rodekirchen) zurückerobern will , sucht Nicole Trost bei ihrer Halbschwester Katrin (Ulrike Frank).

Die so zerstrittenen Frauen nähern sich überraschenderweise an. Katrin baut Nicole wieder auf und macht ihr klar, dass die Hochzeit mit Michi ein Fehler war.In einer RTL-Mitteilung wird angedeutet, wie es mit der Rolle Nicole bei GZSZ weitergeht: „Nicole freut es, dass sie und Katrin sich endlich angenähert haben.Es sieht so aus, als ob sich die Zuschauer auf das Soap-Aus von Nicole gefasst machen müssen – und das nach gerade einmal knapp vier Monaten. Die neueste Folge wird am 4. Oktober um 19:40 Uhr auf RTL+ * gezeigt.