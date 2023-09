Hat diese Ehe überhaupt eine Zukunft? Nicole (Laura Lippmann) und Michi (Lars Pape) haben sich vor kurzem das Ja-Wort gegeben. Trotzdem vertraut sie ihrem Mann nicht.

Michi schläft mit Maren

Nicole und Michi fahren in den Hafen der Ehe ein – obwohl er eigentlich immer noch Gefühle für Maren hat. Seine Ex-Freundin Maren (Eva Mona Rodekirchen) hat ein Auge auf Michi geworfen. Kurz vor der Hochzeit mit Nicole hat der Kiezkauf-Besitzer sogar mit Maren geschlafen. Überraschenderweise findet die Hochzeit trotz des Betrugs statt.

Michi muss seine Ehe retten

Trotz des Ja-Worts kann Nicole die Zweisamkeit mit Michi einfach nicht genießen. Sie setzt ihren Mann unter Druck: „Ich möchte, dass du den Kontakt zu Maren abbrichst.“ Eine schwere Entscheidung, die Michi wohl oder übel akzeptieren muss. Für Maren ist das Kontaktverbot ein großer Schock. „Ich dachte, wir sind Freunde. Krass, der schmeißt mich einfach aus seinem Leben raus“, pöbelt sie im Gespräch mit ihrer besten Freundin Katrin (Ulrike Frank).

Nicole stürmt Marens Wohnung

Nicole hat trotz ihrer harten Entscheidung weiterhin mit ihrer Eifersucht zu kämpfen. Als sie Michi eines Abends nicht am Handy erreicht, macht sie sich Sorgen. Auf einer Ortungs-App sieht sie, dass sich ihr Ehemann in Katrins und Marens Wohnung befindet. Nicole klingelt panisch an der Wohnungstür und will von Katrin wissen: „Wo ist Michi?“ Was die eifersüchtige Ehefrau allerdings nicht ahnt: Ihr Mann hat sein Handy versehentlich in der Wohnung liegen gelassen, als er seinen Kumpel und Katrins Mann Tobias (Jan Kittmann) besucht hat.

Katrin konfrontiert Nicole mit einer bitteren Wahrheit

Michi kann nicht glauben, dass seine Frau derartig eifersüchtig ist. „Was ist denn hier los?", fragt er sie verwundert. Doch Nicole beruhigt sich nicht. Ihre Angst, Michi zu verlieren, ist einfach viel zu groß. In einer RTL-Mitteilung heißt es: „Nicole fällt es schwer, ihre Eifersucht auf Maren in den Griff zu bekommen. Als sie mit Maren aneinandergerät, konfrontiert Katrin sie mit einer bitteren Wahrheit." Erfährt Nicole von ihrer Halbschwester, dass Michi eigentlich immer noch Gefühle für Maren hat? Die neueste Folge ist am 25. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ * abrufbar.

