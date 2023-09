Michi (Lars Pape) glücklich sein. Mit Nicole (Laura Lippmann) hat der Dauer-Single seine absolute Traumfrau gefunden. Er entscheidet sich trotz innerer Zweifel für eine Ehe mit Nicole und zeigt Maren somit die kalte Schulter. Eigentlich sollteglücklich sein. Mithat der Dauer-Single seine absolute Traumfrau gefunden. Doch Michis Liaison mit seiner Ex Maren (Eva Mona Rodekirchen) sorgt für mächtig Gefühlschaos beim Kiezkauf-Besitzer und zeigt Maren somit die kalte Schulter.

Eifersuchts-Drama um Nicole

Nicole gibt ihrem Michi das Ja-Wort. Es scheint so, als ob nichts und niemand sie jemals trennen wird. Allerdings überschlagen sich die Ereignisse. Nicole findet heraus, dass sich Michi in Marens und Katrins Wohnung befindet. Schlafen sie wieder miteinander? Nicole stürmt die WG und fragt ihre Halbschwester Katrin (Ulrike Frank) panisch, ob Michi gerade mit Maren schläft. Was Nicole allerdings nicht ahnt: Ihr Mann hat sein Handy versehentlich in der Wohnung liegen gelassen, als er seinen Kumpel und Katrins Mann Tobias (Jan Kittmann) besucht hat.

Nicole wird mit einer bitteren Wahrheit konfrontiert

Auf offener Straße geht sie Maren am nächsten Tag an. Katrin beobachtet die brisante Situation und stellt ihre eifersüchtige Halbschwester zur Rede: „Du misstraust dem Mann, den du gerade geheiratet hast. Wenn du ehrlich bist, weißt du, dass Michi noch Gefühle für Maren hat.“ Nicole ist die Situation sichtlich peinlich. Dennoch kann sie sich nicht beruhigen.

„Unsere Hochzeit war ein Fehler!“

Nicole muss sich eingestehen, dass ihr Mann noch nicht zu einhundert Prozent mit Maren abgeschlossen hat. Dabei begeht sie den nächsten Fehler: Nicole spioniert in Michis Handy herum. Unglücklicherweise bekommt er das mit. Michi reicht’s: „Du kontrollierst mein Handy, du verfolgst mich und misstraust mir bei jeder Gelegenheit.“ Er fasst einen schweren Entschluss: „So kann das nicht weitergehen mit uns. Unsere Hochzeit war ein Fehler!“

Michi trennt sich von Nicole! Er will mit Maren zusammen sein

Michi trennt sich von Nicole! Eines wird ihm dabei immer klarer: Er liebt Maren! Bekommt er noch rechtzeitig die Möglichkeit, um mit ihr zu sprechen? Oder verabschiedet sie sich in den Urlaub und kommt für eine längere Zeit nicht mehr zurück nach Berlin? Die nächsten Folgen werden spannend! Die Episode ist am 28. September ab 19:40 Uhr auf Nun ist das eingetreten, womit wohl alle GZSZ-Fans gerechnet haben:Bekommt er noch rechtzeitig die Möglichkeit, um mit ihr zu sprechen? Oder verabschiedet sie sich in den Urlaub und kommt für eine längere Zeit nicht mehr zurück nach Berlin? Die nächsten Folgen werden spannend! Die Episode ist am 28. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ * abrufbar.

