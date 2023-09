Michi (Lars Pape) hat sich entschieden: Er möchte seiner Freundin Nicole (Laura Lippmann) das Ja-Wort geben. Alles scheint perfekt zu sein – doch dann taucht plötzlich seine Ex Maren (Eva Mona Rodekirchen) auf.

Platzt die Hochzeit nun? Nein! Michi macht seiner Verlobten klar, dass das Schäferstündchen mit Maren nur ein Ausrutscher war. „Ich liebe dich. Ich war bei Maren und habe ihr klargemacht, dass ich nichts von ihr will. Möchtest du noch meine Frau werden?“ Nicole nimmt die Entschuldigung an. Der Trauung steht nichts im Wege – oder doch?

In der Nacht vor der Hochzeit könnte es noch einmal spannend werden. Michi trifft auf Maren. In einer RTL-Mitteilung heißt es:Was soll das heißen?„Während Nicole es kaum erwarten kann, Michis Frau zu werden (...), hinterfragt Tobias (Jan Kittmann), ob Michi sich seiner Gefühle wirklich sicher ist“, spoilert RTL. Entscheidet sich Michi noch spontan um? Die neueste Folge wird am 7. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ gezeigt.