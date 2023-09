Michi (Lars Pape) sollte eigentlich auf Wolke sieben schweben. Mit Nicole (Laura Lippmann) hat der Dauer-Single endlich seine Traumfrau gefunden.

Nicole hat allen Grund, die Hochzeit platzen zu lassen. Überraschenderweise gibt sie Michi noch eine Chance. „Ich liebe dich. Ich war bei Maren und habe ihr klargemacht, dass ich nichts von ihr will. Möchtest du noch meine Frau werden?“, fleht er seine Verlobte an. Mit Erfolg! Die Hochzeit findet statt.

Am Tag der Trauung ist der Stress der vergangenen Wochen vergessen. Michi und Nicole blicken voller Euphorie in eine rosige Zukunft.Während sie im Schlafzimmer auf ihren Ehemann wartet, kommen bei Michi wieder Zweifel auf. Er denkt an die magische Nacht, die er zuletzt mit Maren vor der Hochzeit hatte . „Ich will, dass du glücklich bist“, sagte Maren ihm zuletzt. Ist Michi jetzt wirklich glücklich? Oder macht er sich und Nicole weiterhin etwas vor? GZSZ-Fans können sich sicher sein:Die neueste Folge ist ab sofort auf RTL+ abrufbar.