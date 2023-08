Die Geschichte rund um das mysteriöse Verschwinden von Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi) geht in die nächste Runde. Familie und Freunde glauben, sie sei mit dem Flugzeug über dem Mittelmeer abgestürzt. Doch Zuschauer der RTL-Soap wissen: Laura lebt und kehrt bald nach Berlin zurück!

Laura ist möglicherweise Zeugin eines Betrugs geworden. Die Drahtzieher haben deshalb die Privatagentin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) damit beauftragt, sie zu finden und zu beseitigen. Lauras Freund John (Felix von Jascheroff) ahnt zunächst nichts davon, dass Zoe einen kaltblütigen Plan verfolgt. Sie hört sein Telefon ab, um neue Informationen zu Lauras Verbleib zu bekommen.

Doch Zoe macht einen Fehler: Er wird misstrauisch und spielt Zoe vor, ebenfalls Interesse an ihr zu haben. Sie landen im Bett. Für John ist plötzlich die Gelegenheit da, um Zoes Handtasche zu durchwühlen. Mit Erfolg! Er findet einen USB-Stick, der einen Chat mit dem Drahtzieher dokumentiert. Der Drahtzieher schreibt an Zoe: „Schalten Sie Lehmann aus, wenn sie doch noch auftaucht." Ein Schock für John. Es ist der ultimative Beweis, dass seine Freundin noch lebt und dass es Zoe auf sie abgesehen hat.

Johns Entdeckung stellt alles auf den Kopf. Er ist vollkommen überwältigt, dass Laura wirklich noch lebt. „Da er Zoe in dem Moment nicht ertragen kann, entzieht er sich und überlegt fieberhaft, was er tun kann, damit Laura sicher nach Berlin zurückkehren kann“, teilt RTL in einer Mitteilung mit.

