Michi (Lars Pape) hat eine schwere Entscheidung getroffen: Er gesteht seiner Frau Nicole (Laura Lippmann), dass er noch Gefühle für seine Ex Maren (Eva Mona Rodekirchen) hat. „Du hattest die ganze Zeit recht. Da ist noch etwas zwischen Maren und mir“, beichtet er ihr.

Michi will Maren in letzter Sekunde aufhalten und mit ihr über seine wahren Gefühle sprechen.Kann er Maren rechtzeitig vom Bleiben überzeugen? Nein!Daher nimmt er sich vor, ihr nach ihrer Rückkehr seine Liebe zu gestehen“, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Fans müssen auf das große Liebes-Comeback bei GZSZ warten. Die Folge wird am 2. Oktober ab 19:40 Uhr auf RTL+ * gezeigt.