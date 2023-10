Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne (Gisa Zach) haben turbulente Wochen hinter sich. Ständige Streitereien belasten ihre Ehe. Eine Trennung ist auf einmal nicht mehr unwahrscheinlich.

Yvonnes letzte Chance: Eine Paartherapie. Gerner hat dagegen Zweifel: „Durch diese Therapie werden wir wieder auf diese alten Streitthemen zurückgeworfen. Ich glaube, dass uns das nicht guttut.“ Um die Sitzungen mit Frau Dr. Gehrike (Ulrike Hübschmann) zu beenden, besticht Gerner die Therapeutin. Yvonne bekommt das mit. Der Streit mit ihrem Ehemann eskaliert!

Das Ehe-Aus ist vorerst vom Tisch. Kurz darauf wartet eine Überraschung auf die beiden. „Der Umgang von Yvonne und Gerner ist trotz Versöhnung noch befangen. Beide sind jedoch fest entschlossen, an ihrer Ehe zu arbeiten, auch ohne Therapie., heißt es in einer RTL-Mitteilung.

Was will das Jugendamt von Gerner und Yvonne? Es geht um Malik (Adrian Kourosh Maaß) . Der Teenager, den Yvonne im Krankenhaus kennengelernt hat, lebt im Heim. Ein Schicksal, das Yvonne sehr rührt.„Yvonne und Gerner lassen sich vor der Jugendamtsmitarbeiterin nichts von ihren Problemen anmerken., kündigt RTL an. Die Folgen werden am 12. und 13. Oktober auf RTL+ * gezeigt.