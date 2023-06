Seit einigen Wochen spielt Lara Dandelion Seibert die GZSZ-Rolle Zoe Vogt. Die Privatagentin ist auf der Suche nach der verschollenen Laura Lehmann. Der skrupellosen Zoe ist dabei jedes Mittel recht: Die Privatagentin ist auf der Suche nach der verschollenen Laura Lehmann. Der skrupellosen Zoe ist dabei jedes Mittel recht: Sie manipuliert, lügt und hört die Handys von Lauras Familie ab.

Lara Dandelion Seibert nimmt Fans hinter die Kulissen von GZSZ mit

Für Lara Dandelion Seibert geht mit ihrer GZSZ-Rolle ein Traum in Erfüllung. Täglich nimmt sie ihre gut 3.000 Follower auf Instagram hinter die Kulissen der RTL-Soap mit. Garderobe, Drehvorbereitungen und Mittagspause – die stolze Hamburgerin zeigt ihren Fans alles. Fragerunden mit den Followern dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen.

GZSZ: Haben Schauspieler Mitspracherecht bei den Szenen?

Ein Fan will von Lara Dandelion Seibert wissen, ob die GZSZ-Schauspieler Mitspracherecht bei den Szenen haben. Ihre Antwort: „Nein! Wir haben extra Leute, die die Szenen schreiben und die Storys entwickeln.“ Aber ein bestimmtes Veto dürfen die Schauspieler einlegen: „Wenn es einzelne Sätze oder Worte gibt, wo wir der Meinung sind: Das würde die Figur nicht so sagen! Dann wird das im Detail besprochen.“ In der Regel haben die Schauspieler mit der Szenen-Entwicklung allerdings nichts zu tun, so Seibert. „Es ist unsere Aufgabe, die Szene zu interpretieren“, betont sie.

GZSZ: Wie geht es mit Zoe Vogt weiter?