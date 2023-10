Nicole will sich in Dortmund ein neues Leben aufbauen

Nicole packt ihre Koffer und zieht zurück nach Dortmund. Sie will das Kapitel Berlin so schnell wie möglich beenden und blickt voller Zuversicht in die Zukunft. Nicole möchte sich mit ihrem eigenen Café selbstständig machen. „Ich glaube, ich kann das richtig gut“, schwärmt sie von ihrer Idee.

Manu hat es Nicole ein wenig angetan

Ihr neues Leben in Dortmund scheint Nicole sehr zu gefallen. Und offenbar hat sie bereits ein Auge auf einen anderen Mann geworfen – und zwar auf Manu (Robin Hackemesser). Er hat ihr vorübergehend ein Zimmer in Dortmund zur Verfügung gestellt. Doch Nicoles Halbschwester Katrin (Ulrike Frank) möchte, dass sie sich etwas Eigenes sucht. „Es ist ja nur für ein paar Tage“, betont Nicole. „Sobald Franzi wieder zurück ist, ziehe ich in die WG. Wobei, schon ein bisschen heiß ist Manu schon“, schwärmt sie verlegen. Katrin macht ihrer Halbschwester allerdings klar: „Lass dich von niemandem aufhalten. Weder von einem Michi, noch von Manu oder Franzi oder Kathi – oder wie die alle heißen. Nichts gegen die. Aber mach dein Ding.“ Gesagt, getan: Nicole will in ein neues Kapitel starten. Es bleibt abzuwarten, ob Manu von nun an ein Teil von Nicoles Glücksgeschichte wird.

Comeback? Laura Lippmann schließt nichts aus

Klar kullerten da bei mir die Tränen“, erzählt die Schauspielerin. Ein baldiges Comeback in der Soap ist für Laura Lippmann nicht unvorstellbar: „Ja, das kann ich mir schon vorstellen. (...) Es bleibt spannend.“ Die letzten Folgen mit Nicole könnt ihr ab sofort auf Vier Monate lang verkörperte Laura Lippmann die Rolle Nicole. „Nachdem die letzte Klappe fiel, gabs Applaus, alle Kollegen kamen dazu und ich habe einen riesigen Blumenstrauß und noch andere tolle Sachen geschenkt bekommen., erzählt die Schauspielerin. Ein baldigesin der Soap ist für Laura Lippmann nicht unvorstellbar:(...) Es bleibt spannend.“ Die letzten Folgen mit Nicole könnt ihr ab sofort auf RTL+ * sehen.

*RTL+ könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen. Dieser Beitrag enthält einen Affiliate-Link. Solltet ihr über den Link einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht.