Lara Dandelion Seibert die Rolle Zoe Vogt bei GZSZ. Die Auftragskillerin hat eine bestimmte Aufgabe: Sie soll Laura (Chryssanthi Kavazi) suchen und ausschalten. Der Grund: Seit Monaten spieltDie Auftragskillerin hat eine bestimmte Aufgabe: Sie soll Laura (Chryssanthi Kavazi) suchen und ausschalten. Der Grund: Laura hat sich mit dem Geld von Aktien-Betrügern aus dem Staub gemacht.

Zoe ist jedes Mittel recht

Zoe gehört zu den bösen Charakteren der Serie. Ihr ist jedes Mittel recht, um ans Ziel zu kommen. Um Laura auf die Schliche zu kommen, beschattet Zoe den gesamten GZSZ-Kiez. Sie lügt, betrügt und hat sogar einen Journalisten getötet. Zudem macht sich die Killerin an Lauras Freund John (Felix von Jascheroff) ran. Fans der Soap erkennen ganz klar:

Zoes Kindheit war nicht leicht

Warum ist Zoe so kalt und skrupellos? Im GZSZ-Podcast hat Lara Dandelion Seibert über ihre Rolle gesprochen und dabei ein wichtiges Detail zu Zoes Vergangenheit verraten: „Ich kenne ganz viel von Zoes Vorgeschichte. Sie hat nicht so eine leichte Kindheit gehabt.“ Konkretes will die Schauspielerin vorerst nicht verraten.

„Deswegen ist sie verletzt“: Lara Dandelion Seibert erklärt ihre Rolle Zoe