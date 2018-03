Einschaltquoten Gut zehn Millionen Zuschauer beim „Tatort“

Berlin / DPA

Großes Interesse am Bremer „Tatort“-Krimi „Im toten Winkel“ am Sonntagabend: 10,21 Millionen Zuschauer verfolgten von 20.15 Uhr an die Ermittlungen des „Tatort“-Ermittlerduos Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) in einem Pflegeheim, in dem ein Rentner seine demenzkranke Ehefrau erstickte.

Der Marktanteil betrug 27,9 Prozent. Die „Tagesschau“ hatte zuvor um 20 Uhr allein im Ersten 7,01 Millionen Zuschauer (20,5 Prozent).

Mit deutlichem Abstand folgte am Hauptabend die ZDF-Komödie „Katie Fforde: Familie auf Bewährung“ mit Ann-Kathrin Kramer und Thomas Heinze, auf die 4,85 Millionen Zuschauer (14,9 Prozent) entfielen. Der RTL-Fantasyfilm „Ant-Man“ mit Michael Douglas kam auf 2,62 Millionen Zuschauer (7,6 Prozent), die Sat.1-Show „The Voice Kids“ auf 2,56 Millionen (8,0 Prozent) und der ProSieben-Actionfilm „Last Knights“ mit Morgan Freeman auf 2,03 Millionen (5,9 Prozent).

Die Vox-Show „Kitchen Impossible“ sahen 1,90 Millionen Menschen (6,3 Prozent), die RTL-II-Actionkomödie „Miss Bodyguard“ mit Reese Witherspoon 0,98 Millionen (2,7 Prozent), den ZDFneo-Krimi „Bella Block: Das schwarze Zimmer“ mit Hannelore Hoger 0,89 Millionen (2,4 Prozent) und die drei Stunden lange Kabel-eins-Reihe „Die spektakulärsten Kriminalfälle“ 0,86 Millionen (2,8 Prozent).

Im Jahresschnitt liegt das ZDF unter den deutschen Fernsehsendern bislang mit einem Marktanteil von 14,3 Prozent auf Platz eins. Es folgt das Erste mit 12,6 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,0 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (5,8 Prozent), Vox (4,9 Prozent), ProSieben (4,1 Prozent), Kabel eins (3,3 Prozent), ZDFneo (3,1 Prozent) sowie RTL II (3,0 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

Tatort: Im toten Winkel