Einschaltquoten Großes Interesse am ZDF-Thriller „Schattengrund“

Großes Interesse am ZDF-Thriller „Schattengrund“

Berlin / DPA

Der TV-Thriller „Schattengrund“ im ZDF hat am Montagabend viele Zuschauer gepackt. Im Schnitt 6,36 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr die Geschichte mit Josefine Preuß in der Hauptrolle.

Preuß spielt eine junge Frau, die in das abgelegene Dorf zurückkehrt, in dem sie vor vielen Jahren regelmäßig ihre Ferien verbracht hat und in dem eine Freundin von ihr unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist. Der Marktanteil lag bei starken 20,4 Prozent.

Gute Werte gab es auch für „Bauer sucht Frau - die Traumhochzeit von Gerald&Anna“ auf RTL. Rund 4,49 Millionen Zuschauer (14,7 Prozent) wollten die Sendung sehen. Das waren nicht ganz so viele wie zum Staffelfinale der Kuppelshow eine Woche zuvor. Das Erste zeigte ab 20.15 Uhr die Naturdoku „Geheimnisvolles Mittelmeer“. Dafür interessierten sich 2,92 Millionen Zuschauer (9,4 Prozent). Die „Tagesschau“ direkt davor verfolgten allein im Ersten 4,75 Millionen (16,1 Prozent).

Die Sat.1-Krimiserie „Navy CIS“ sahen 2,13 Millionen Zuschauer (8,2 Prozent), den ZDFneo-Krimi „Inspector Barnaby: Mord mit Magie“ 1,56 Millionen (5,0 Prozent), die ProSieben-Serie „The Big Bang Theory“ auf 1,59 Millionen (5,1 Prozent), den Kabel-eins-Science-fiction-Film „Planet der Affen: Revolution“ 0,91 Millionen (3,2 Prozent), die Vox-Dokumentation „Die geheimnisvolle Welt der Kinder - Wir sind 6!“ 0,88 Millionen (2,9 Prozent) und die RTL-II-Dokusoap „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf 0,75 Millionen (2,4 Prozent).

