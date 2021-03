Die neue Staffel „Grill den Henssler“ 2021 hält einige Überraschungen bereit. Es wird ein großes Jubiläum bei Vox gefeiert, denn die Show strahlt die 100. Folge aus.

Außerdem gibt es ein Muttertags-Special mit prominenten Gästen. Zum ersten Mal beweisen sich unter anderem Harald Glööckler, Sophia Thomalla, Jürgen von der Lippe, Mandy Capristo und Olaf Schubert. Dazu gesellen sich Jeanette Biedermann, Johannes Oerding, Joris, Barbara Becker, Désirée Nick, Tom Beck sowie Froonk Matthée.

Wir haben für euch alle Infos zur Show, Sendetermine, Kandidaten, Jury und Rezepte im Überblick.

Sendetermine für „Grill den Henssler“ 2021

Die neue Staffel von „Grill den Henssler“ läuft ab 11. April 2021 auf Vox. Die Sendung startet sonntags immer um 20:15 Uhr. Das sind die Sendetermine:

Folge 1 am 11. April 2021

Vorspeise: Tom Beck

Hauptgericht: Sophia Thomalla

Dessert: Harald Glööckler

Koch-Coach: Haya Molcho

Folge 2 am 18. April 2021

Vorspeise: Martina Koll aus Holzkirchen

Zwischengang: Pascal Rodermund aus Wittlich

Hauptgericht: Victoria Fonseka aus Düsseldorf

Dessert: Peter und Lea Passian aus Straubing

Koch-Coach: Alexander Herrmann

Folge 3 am 25. April 2021

Vorspeise: Froonk Matthée

Hauptgericht: Désirée Nick

Dessert: Barbara Becker

Koch-Coach: Ralf Zacherl

Folge 4 am 02. Mai 2021 - Jubiläum: 100. Folge

Vorspeise: Detlef Steves

Hauptgericht: Mario Barth

Dessert: Panagiota Petridou

Koch-Coach: Ali Güngörmüş

Folge 5 am 09. Mai 2021 - Muttertags-Special

Vorspeise: Natascha Ochsenknecht mit Mutter Bärbel Wierichs

Hauptspeise: Sarah Lombardi mit Mutter Sonja Strano Engels

Dessert: Moritz Sachs mit „Lindenstraße“-Mama „Mutter Beimer“ alias Marie-Luise Marjan

Folge 6 am 16. Mai 2021

Vorspeise: Joris

Hauptgericht: Jeanette Biedermann

Dessert: Johannes Oerding

Koch-Coach: Kristof Mulack

Folge 7 am 23. Mai 2021

Vorspeise: Olaf Schubert

Hauptgericht: Jürgen von der Lippe

Dessert: Mandy Capristo

Koch-Coaches: Nathalie und Jennifer Dienstbach

„Grill den Henssler“ 2021 im Stream auf TV Now

Wer besonders ungeduldig ist, kann die neue Folge „Grill den Henssler“ jeweils drei Tage vor Ausstrahlung bereits auf TVNow anschauen. In der dazugehörigen App kann „Grill den Henssler“ auch auf dem Handy aufgerufen werden. TVNow ist zwar kostenpflichtig, man kann aber auch ein kostenloses Probe-Abo für 30 Tage abschließen.

„Grill den Henssler“: Moderatorin Laura Wontorra

Laura Wontorra ist seit Frühjahr 2020 die neue Moderatorin bei „Grill den Henssler“. Ihr Talent hat sie schon in die Wiege gelegt bekommen, denn ihr Vater Jörg Wontorra ist ebenfalls Moderator. ist seit Frühjahr 2020 die neuebei „Grill den Henssler“. Ihr Talent hat sie schon in die Wiege gelegt bekommen, denn ihr Vaterist ebenfalls Moderator. Laura Wontorra ist mit dem Fußballprofi Simon Zoller verheiratet und bei mehreren Shows für die Moderation verantwortlich. Dazu zählen etwa „100% Bundesliga“ und die RTL-Show „Ninja Warrior Germany“.

Die Jury von „Grill den Henssler“ 2021: Das sind die Juroren

Wie bisher, besteht die Jury der Kochshow auch in dieser Staffel aus drei Juroren. Die aktuelle Konstellation besteht seit dem Frühjahr 2019.

Reiner Calmund – ehemaliger Fußballfunktionär

Reiner Calmund hat selbst in seiner Jugend Fußball gespielt bis er wegen einer Verletzung aufhören muste. Nach verschiedenen Jobs bei Fußball-Vereinen wurde er schließlich Manager und Geschäftsführer des TSV Bayer 04 Leverkusen. „Calli“ ist in dritter Ehe mit Sylvia Calmund verheiratet und hat fünf leibliche Kinder. Zudem hat das Ehepaar ein Kind adoptiert. Reiner Calmund hat bis zu seiner Magenbypass-Operation im Frühjahr diesen Jahres 175 kg gewogen. Seine Gewichtsabnahme läuft seitdem so, wie er es sich vorgestellt hat. Über 60 Kilo hat er in den vergangenen acht Monaten bereits verloren.

Mirja Boes – Komikerin und Schauspielerin

Nach ihrem Studium hatte Mirja Boes ein Theaterengagement und trat danach als Sängerin auf Mallorca auf. Seit 2002 ist sie regelmäßig im TV zu sehen. Sie hatte auch Rollen in mehreren Filmen und ist bekannt für ihren Part bei „Die Dreisten Drei“ mit Ralf Schmitz und Markus Majowski. Für ihre Comedy-Programme bekam sie unter anderem den Deutschen Comedypreis. Sie ist außerdem als Moderatorin und Synchronsprecherin tätig.

Christian Rach – TV-Koch

Obwohl Christan Rach ein Studium begonnen hatte, entschied er sich doch für die Koch-Laufbahn. Nach vielen erfolgreichen Jahren als Koch und Restaurantleiter wechselte er ins Fernsehen. Mit „Rach, der Restauranttester“ wurde er deutschlandweit bekannt. Er wirkte in einigen Fernsehproduktionen mit und schrieb einige Kochbücher, wie „Rachs Rezepte für jeden Tag“ und „Rachs Rezepte für Weihnachten“.

„Grill den Henssler“ Rezepte zum Nachkochen

Rezepte der Promi-Kandidaten im Anschluss an die Ausstrahlung nachkochen. Auf der offiziellen Fans der Koch-Show können die verschiedenender Promi-Kandidaten im Anschluss an die Ausstrahlung nachkochen. Auf der offiziellen Homepage von „Grill den Henssler“ gibt es eine spezielle Rezeptsuche, mit der man die verschiedenen Speisen findet.

Dort kann man gezielt nach der Kategorie (Vorspeise, Hauptspeise, Dessert) suchen, aber auch nach einzelnen Zutaten. Zudem kann man seine gewünschte Kalorienanzahl eingeben. Die Rezepte bestehen aus den Zutaten, Rezeptinfos und Nährwerten sowie der Zubereitungsanleitung. Außerdem kann man angeben, für wie viele Personen das jeweilige Gericht gedacht ist und erhält die angepasste Menge.