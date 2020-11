Der Muskelfaserriss von Steffen Henssler sorgte zuletzt für Aufregung. Findet der TV-Koch in Folge 5 von „Grill den Henssler“ nach seiner Verletzung und zwei Niederlagen zurück zu seiner alten Stärke? Am 22. November 2020 warten drei neue Promi-Kandidaten am Herd darauf, ihr Können in der Vox-Show zu beweisen.

Wir haben für euch alle Infos zur Show, Sendetermine, Kandidaten, Jury und Rezepte im Überblick.

„Grill den Henssler“: Kandidaten und Gerichte am 22.11.2020

In Folge 5 hat Steffen Henssler einen interessanten Moderatoren-Mix als Kandidaten an den Herd geladen. Am Sonntag treten Amiaz Habtu (“Höhle der Löwen“), Vera Int-Veen (“Schwiegertochter gesucht“) und Götz Alsmann (“Zimmer frei“) gegen den TV-Koch an.

Das sind die Gerichte am 22.11.2020:

Amiaz Habtu (Vorspeise): Pochiertes Rinderfilet mit Blumenkohl süß-sauer

Vera Int-Veen (Hauptgericht): Zweierlei von Linsen mit Kartoffel und Meeresheuschrecke

Götz Alsmann (Dessert): Salzburger Nockerln mit karamellisierter Banane und Kirschen

Sendetermine für „Grill den Henssler“ 2020

Die aktuelle Staffel von „Grill den Henssler“ läuft seit Ende Oktober auf Vox. Die Sendung startet sonntags immer um 20:15 Uhr. Das sind die Sendetermine:

Folge 1 am 25. Oktober 2020

Vorspeise: Joey Heindle

Hauptgericht: Roman Weidenfeller

Dessert: Charlotte Würdig

Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 2 am 01. November 2020

Vorspeise: Larissa Marolt

Hauptgericht: Dieter Nuhr

Dessert: Jörg Wontorra

Koch-Coach: Tohru Nakamura

Folge 3 am 08. November 2020

Vorspeise: Micky Beisenherz

Hauptgericht: Ralf Moeller

Dessert: Lilly Becker

Koch-Coach: Haya Molcho

Küchenhilfe: Detlef Steves

Folge 4 am 15. November 2020

Vorspeise: Luca Hänni

Hauptgericht: Marianne & Michael

Dessert: Chryssanthi Kavazi

Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 5 am 22. November 2020

Vorspeise: Amiaz Habtu

Hauptgericht: Vera Int-Veen

Dessert: Götz Alsmann

Koch-Coach: Ali Güngörmüş

Folge 6 am 29. November 2020

Vorspeise: Tobias Wegener

Hauptgericht: Oliver & Amira Pocher

Dessert: Alessandra Meyer-Wölden

Koch-Coach: Mario Kotaska

Folge 7 - „Grill den Henssler – Das Weihnachtsmenü“ am 06. Dezember 2020

Vorspeise: Joachim Llambi

Hauptgericht: Laura Karasek

Dessert: Sonja Zietlow

Koch-Coach: Stefan Marquard

„Grill den Henssler“ 2020 im Stream auf TV Now

drei Tage vor Ausstrahlung bereits auf TVNow anschauen. In der dazugehörigen App kann „Grill den Henssler“ auch auf dem Handy aufgerufen werden. Wer nicht bis Sonntag warten will, kann die neue Folge „Grill den Henssler“ jeweilsbereits aufanschauen. In der dazugehörigen App kann „Grill den Henssler“ auch auf dem Handy aufgerufen werden. TVNow ist zwar kostenpflichtig, man kann aber auch ein Probe-Abo für 30 Tage abschließen.

„Grill den Henssler“: Moderatorin Laura Wontorra

Moderatorin bei „Grill den Henssler“. Ihr Talent hat sie schon in die Wiege gelegt bekommen, denn ihr Vater Jörg Wontorra ist ebenfalls Moderator. Wontorra ist mit dem Fußballprofi Simon Zoller verheiratet und ist bei mehreren Shows für die Moderation verantwortlich. Dazu zählen etwa „100% Bundesliga“ und die RTL-Show „Ninja Warrior Germany“. Laura Wontorra ist seit Frühjahr 2020 die neuebei „Grill den Henssler“. Ihr Talent hat sie schon in die Wiege gelegt bekommen, denn ihr Vaterist ebenfalls Moderator. Wontorra ist mit dem Fußballprofiverheiratet und ist bei mehreren Shows für die Moderation verantwortlich. Dazu zählen etwa „“ und die RTL-Show „“.

Die Jury von „Grill den Henssler“ 2020

Wie bisher besteht die Jury der Kochshow auch in dieser Staffel aus drei Juroren. Die aktuelle Konstellation besteht seit Staffel 9, sprich Frühjahr 2019.

Reiner Calmund – ehemaliger Fußballfunktionär

Reiner Calmund hat selbst in seiner Jugend Fußball gespielt bis er wegen einer Verletzung aufgehört hatte. Er hatte Jobs bei verschiedenen Fußball-Vereinen und schließlich wurde er Manager und Geschäftsführer des TSV Bayer 04 Leverkusen. „Calli“ ist in dritter Ehe mit Sylvia Calmund verheiratet und hat fünf leibliche und ein adoptiertes Kind. Reiner Calmund hat bis zum Frühjahr diesen Jahres und seiner Magenbypass-Operation 175 kg gewogen. Seine Gewichtsabnahme läuft seitdem so, wie er es sich vorgestellt hat. Über 60 Kilo hat er in den vergangenen acht Monaten bereits verloren.

Mirja Boes – Komikerin und Schauspielerin

Nach ihrem Studium hatte Mirja Boes ein Theaterengagement und trat danach als Sängerin auf Mallorca auf. Seit 2002 ist sie regelmäßig im TV zu sehen. Sie hatte auch Rollen in mehreren Filmen und ist bekannt für ihren Part bei „Die Dreisten Drei“ mit Ralf Schmitz und Markus Majowski. Für ihre Comedy-Programme hat sie unter anderem den Deutschen Comedypreis bekommen. Sie ist außerdem als Moderatorin und Synchronsprecherin tätig.

Christian Rach – TV-Koch

Obwohl Christan Rach ein Studium begonnen hatte, entschied er sich doch für die Koch-Laufbahn. Nach vielen erfolgreichen Jahren als Koch und Restaurantleiter wechselte er ins Fernsehen. Mit „Rach, der Restauranttester“ wurde er deutschlandweit bekannt. Er wirkte in einigen Fernsehproduktionen mit und schrieb einige Kochbücher, wie „Rachs Rezepte für jeden Tag“ und „Rachs Rezepte für Weihnachten“.

„Grill den Henssler“ Rezepte zum Nachkochen

Rezepte der Promi-Kandidaten im Anschluss an die Ausstrahlung nachkochen. Auf der offiziellen Rezeptsuche, mit der man die verschiedenen Speisen findet. Fans der Kochshow können die verschiedenender Promi-Kandidaten im Anschluss an die Ausstrahlung nachkochen. Auf der offiziellen Homepage von „Grill den Henssler“ gibt es eine spezielle, mit der man die verschiedenen Speisen findet.

Dort kann man gezielt nach der Kategorie (Vorspeise, Hauptspeise, Dessert) suchen, aber auch nach einzelnen Zutaten. Zudem kann man seine gewünschte Kalorienanzahl eingeben. Die Rezepte bestehen aus den Zutaten, Rezeptinfos und Nährwerten sowie der Zubereitungsanleitung. Außerdem kann man angeben, für wie viele Personen das jeweilige Gericht gedacht ist und erhält die angepasste Menge.

„Grill den Henssler“ – Das sind die Corona-Maßnahmen

Für die neue Staffel „Grill den Henssler“ musste die Produktion ein Hygiene-Konzept erstellen, damit auch mit Publikum gedreht werden kann. Denn die Sicherheit aller Beteiligten hat oberste Priorität. Die Produktionsfirma ITV hat folgende Corona-Maßnahmen nach den Bestimmungen des Landes NRW festgelegt: Beim Reinkommen und beim Verlassen des Studios gilt für alle Zuschauer eine Maskenpflicht. Auf dem Platz kann die Maske abgelegt werden. Alle Abstandsregeln werden eingehalten. Die Plätze sind personalisiert und fest zugewiesen, sodass eine Rückverfolgung gewährleistet werden kann.