Im großen Finale gab es eine absolute Premiere: Denn eine ausgeschiedene Kandidatin bat Heidi Klum um eine zweite Chance – und die wird ihr gewährt.

Tracy bereut freiwilligen Ausstieg

Tracy Baumgarten war eine der freiwilligen Ausstieg. Im Finale erklärte sie, dass ihr danach bewusstgeworden sei, dass sie sich viel zu viele Gedanken um ihre Darstellung und den Umgang mit den Kameras gemacht habe. „Mir ist klargeworden, dass ich eine sehr große Chance an mir vorbeiziehen lassen habe und ich bereue meine Entscheidung abgrundtief“, gab Tracy im Interview zu. Danach wandte sie sich direkt an die Model-Mama: „Heidi, an dieser Stelle möchte ich dich fragen, ob du mich bei der nächsten Staffel dabei haben möchtest?“ war eine der 35 Kandidatinnen von Staffel 18 . Doch in der fünften Folge verkündete die Medizinische Fachangestellte aus Essen ihren. Im Finale erklärte sie, dass ihr danach bewusstgeworden sei, dass sie sich viel zu viele Gedanken um ihre Darstellung und den Umgang mit den Kameras gemacht habe. „Mir ist klargeworden, dass ich eine sehr große Chance an mir vorbeiziehen lassen habe und“, gab Tracy im Interview zu. Danach wandte sie sich direkt an die Model-Mama: „Heidi, an dieser Stelle möchte ich dich fragen,

Tracy ist die erste Kandidatin von GNTM 2024

„Wow! Was, echt?“, zeigte sich Heidi Klum völlig perplex. „Das haben wir noch nie gehabt. Ich bin ganz verwundert.“ Sie erinnerte sich an Tracys Entscheidung: „Ich war echt traurig an dem Tag, als du gesagt hast, du willst nach Hause gehen. Denn du hast mir unheimlich gut gefallen.“ Es habe ihr schon ein bisschen das Herz gebrochen.

Nach einem kurzen Moment, in dem Heidi vorgab darüber nachzudenken, strahlte sie und verkündete: „Ich hätte dich gerne dabei nächstes Jahr!“ Somit ist Tracy die erste Anwärterin auf den Titel „Germany’s Next Topmodel“ 2024.