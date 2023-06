„Germany‘s Next Topmodel“ 2023 geht auf die Zielgerade: Für die verbliebenen acht Folge 16 am 01.06.2023 das wichtigste Fotoshooting der Staffel an – das Cover für die deutsche „Harper‘s Bazaar“. Der Entscheidungstag wurde dann schrill: Die Nachwuchsmodels performten in Las Vegas als Drag Queens und mussten an der Seite von Profis eine Showeinlage präsentieren. Doch nicht alle schafften es mit ihrer Leistung ins Halbfinale... Die Suche nachgeht auf die Zielgerade: Für die verbliebenen acht Kandidatinnen stand inam 01.06.2023 das wichtigste Fotoshooting der Staffel an – das Cover für die deutsche „Harper‘s Bazaar“. Der Entscheidungstag wurde dann schrill: Die Nachwuchsmodels performten in Las Vegas als Drag Queens und mussten an der Seite von Profis eine Showeinlage präsentieren. Doch nicht alle schafften es mit ihrer Leistung ins Halbfinale...

Wer nicht ausreichend abliefert und von Heidi Klum den Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich" hört, ist bekanntlich raus. Wir haben euch hier den Überblick über alle Teilnehmerinnen nach Folge 16:

GNTM 2023: Wer ist raus?

Zum Auftakt von Staffel 18 waren 29 Kandidatinnen dabei, sechs weitere folgten in Folge 8. Sie alle wollen bzw. wollten „Germany‘s Next Topmodel“ 2023 werden. Doch diesen Titel gewinnt am Ende nur eine von ihnen. Nach und nach fliegen die Nachwuchsmodels raus. Wer kein Foto bekommt, muss die Show verlassen. Bislang hat es aber auch zwei freiwillige Ausstiege gegeben.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Folge 16: Anna-Maria

Folge 16: Ida

Folge 15: Katherine

Folge 14: Mirella

Folge 13: Nina

Folge 12: Maike

Folge 11: Marielena

Folge 11: Cassy

Folge 10: Anya

Folge 9: Ina

Folge 8: Leona

Folge 8: Charlene

Folge 8: Zuzel

Folge 7: Lara

Folge 6: Elsa

Folge 6: Jülide

Folge 5: Tracy (freiwillig)

Folge 5: Sarah (freiwillig)

Folge 4: Zoey

Folge 4: Eliz

Folge 4: Emilia

Folge 3: Juliette

Folge 3: Melina

Folge 3: Slata

Folge 3: Melissa

Folge 2: –

Folge 1: Alina

Folge 1: Elisabeth

Folge 1: Indira

Folge 1: Ana

GNTM 2023: Wer ist noch dabei?

Die Frauen verbindet der Traum, eine große Modelkarriere zu starten. Egal ob groß, klein, kurvig, zierlich, jung oder alt – Diversität wird auch in Staffel 18 wieder großgeschrieben. Wer aktuell noch auf den Titel „Germany‘s Next Topmodel“ 2023 hoffen darf, seht ihr hier:

Coco

Nicole

Olivia

Selma

Somajia

Vivien

Das sind alle Kandidatinnen im Überblick