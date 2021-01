Nicht mehr lange, bis Heidi Klum wieder ihre „Meeedchen“ um sich schart: „Germany’s Next Topmodel“ 2021 startet am Donnerstag, 4. Februar, auf ProSieben.

In der neuen Staffel versuchen 31 Kandidatinnen ihr Glück und wollen die Jury von sich überzeugen. In Staffel 16 ist nicht nur durch den Corona-bedingten Dreh in Deutschland alles anders – auch bei den Nachwuchs-Models zeigt die Show Veränderungen. Petite-Model, Tattoos, Rock-Chick – die Teilnehmerinnen von GNTM 2021 sind bunt gemischt und versprechen reichlich Unterhaltung.

GNTM 2021 Models: Das sind die Kandidatinnen

In dieser Staffel treten 31 Teilnehmerinnen den Kampf um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ an. Die Models sind alle zwischen 19 und 25 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland und Österreich. Wir stellen euch die Kandidatinnen samt Fotos vor.

Maria-Sophie (19) aus Konstanz

„Ich stehe definitiv für Diversity. Mit einer Größe von 1,55 Metern wäre es das erste Mal, dass ein Mädchen gewinnt, dass nicht die typische Modelgröße hat.“

Maria-Sophie

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Sara (20) aus Aichtal bei Stuttgart

„Ich will GNTM werden, weil ich Spaß am Modeln habe und es doch der Traum eines jeden Mädchens ist. Ich will diese Chance nutzen und weitere Erfahrungen für die Modelwelt sammeln.“

Sara

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Ana (20) aus Neu-Ulm

„Ich werde GNTM 2021, weil ich andere ermutigen möchte, ihre Träume zu verfolgen und nie aufzugeben, egal, was kommt.“

Ana

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Ashley (22) aus München

„Ich möchte zeigen und der lebendige Beweis dafür sein, dass ‚ein Kind mit Migrationshintergrund‘ mit Afro und den damit verbundenen Hindernissen ihr Ziel, Model zu sein, erreichen kann.“

Ashley

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Franziska (24) aus Nürnberg

„Es wird Zeit für das erste stärker tätowierte ‚Germany’s Next Topmodel‘. Ich möchte zeigen, dass mich meine Tattoos und meine gesamte Ausstrahlung zu etwas ganz Besonderem machen.“

Franziska

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Lena (21) aus Main-Spessart

„Schon als Kind stand ich gerne im Mittelpunkt, aber das ist heute nicht alles! Ich will ein Vorbild sein und beweisen, dass man es aus den Gummistiefeln in die High Heels der Laufstege der Welt schafft.“

Lena

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Vanessa (21) aus München

„Ich wollte schon seit Jahren mitmachen – außerdem hatte ich Lust auf die Herausforderung.“

Vanessa

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Alysha (19) aus Berlin

„Seit ich denken kann ist es mein größter Traum, GNTM zu werden. Jetzt habe ich die Chance zu zeigen, was in mir steckt.“

Alysha

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Amina (21) aus Berlin

„Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich mein Hobby zum Beruf machen und an den Herausforderungen wachsen möchte.“

Amina

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Miriam (24) aus Berlin

„Ich möchte GNTM 2021 werden, weil es an der Zeit ist, dass auch endlich ein Petite-Model die Show rockt und gewinnt. Der Mode-Markt muss sich dringend ändern und mehr Diversity zulassen.“

Miriam

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Nana (19) aus Hamburg

„Ich will ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil heutzutage bei der Vermarktung von Produkten und Mode nicht mehr allein das Aussehen relevant ist, sondern auch die Persönlichkeit und die Ausstrahlung. Ich liebe es einfach, vor der Kamera zu stehen.“

Nana

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Samantha (20) aus Hamburg

„Ich möchte GNTM werden, weil ich mir und anderen Menschen zeigen will, dass man alles schaffen und sich trauen kann.“

Samantha

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Soulin (20) aus Hamburg

„Für mich ist GNTM 2021 mehr als ein Titel, für mich ist es eine Botschaft, die ich tragen werde. Neben meiner großen Leidenschaft für das Modeln möchte ich den Menschen meine Geschichte zeigen und, dass jeder von uns sein Päckchen zu tragen hat.“

Soulin

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Larissa (22) aus Achim bei Bremen

„Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2021 werden, weil ich den Leuten zeigen möchte, dass auch Mädchen mit einem kurvigen und nicht model-typischen Körper es schaffen können.“

Larissa

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Yasmin (19) aus Braunschweig

„Ich möchte mir und anderen beweisen, dass modeln nicht einfach präsentieren ist, sondern ein harter Job. Richtig bewusst ist es mir geworden, als Udo Walz mich vor sieben Jahren auf GNTM aufmerksam gemacht hat.“

Yasmin

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Alex (23) aus Köln

„Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2021 werden, um mir selbst und anderen zu beweisen, dass Teile aus der Vergangenheit dich nicht aufhalten oder eine Rolle spielen, solange man es wirklich will.“

Alex

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Alexandra (21) aus Köln

„Seit meinem ersten Shooting mit 16 Jahren ist das Modeln meine Passion. Mittlerweile habe ich endlich genügend Selbstsicherheit, um sagen zu können, dass ich als Persönlichkeit bei GNTM viele Menschen berühren und ihnen Kraft schenken kann.“

Alexandra

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Chanel (20) aus Oer-Erkenschwick

„Ich möchte den Leuten zeigen, dass es jeder schaffen kann und dass man sich trauen sollte. Nicht jeder ist perfekt und doch wunderschön. Es war schon immer mein Traum.“

Chanel

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Dascha (20) aus Solingen

„Natürlich möchte ich meinen Traum erfüllen, GNTM zu werden. Aber ich möchte auch etwas ändern. Ich möchte eine Vorbildfunktion übernehmen und Menschen, die gemobbt werden, unterstützen.“

Dascha

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Elisa (20) aus Dortmund

„Ich möchte GNTM 2021 werden, weil ich von mir aus behaupten kann, dass ich zum einen das Zeug und den Willen dazu haben. Zum anderen möchte ich vielen Menschen Mut machen, dass sie trotz vieler Niederschläge alles erreichen können, was auch immer sie sich erträumen.“

Elisa

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Liliana (21) aus Rheda-Wiedenbrück

„Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich alle Menschen, die immer an mich geglaubt haben, stolz machen möchte. Außerdem glaube ich, dass die Welt ready ist, mich kennenzulernen.“

Liliana

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Romina (21) aus Köln

„Ich werde ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2021, weil ich das perfekte Vorzeigebeispiel dafür bin, dass man alles in seinem Leben erreichen kann, wenn man lediglich man selbst ist und an sich glaubt.“

Romina

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Linda (20) aus Niederelbert (bei Montabaur)

„Ich habe mich durch Schicksalsschläge nie unterkriegen lassen. Dazu liebe ich es, vor der Kamera zu stehen.“

Linda

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Sarah (22) aus Kaiserslautern

„Ich möchte nicht nur meinen Traum, Model zu werden, verwirklichen, sondern auch allen anderen Menschen Hoffnung machen. Es gibt kein zu klein, groß, dick oder dünn. Jeder Mensch sollte anfangen, sich selbst zu lieben. Es lohnt sich, für seine Träume zu kämpfen.“

Sarah

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Romy (19) aus Görlitz

„GNTM ist ein riesengroßer Traum von mir! Ich begeistere mich sehr für Mode, das Modeln und Heidi Klum. Ein aufregendes, abwechslungsreiches Modelleben fasziniert mich und ich möchte meine Talente und Fähigkeiten voll austesten. Diese Welt will ich kennenlernen und mich darin mit Erfolg behaupten.“

Romy

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Luca (19) aus Bitterfeld-Wolfen

„Ich will ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich jüngeren Mädchen zeigen und vermitteln möchte, dass man auch als Mädchen aus ‚einfachen Verhältnissen‘ mit Einsatz und Überzeugung viel erreichen kann.“

Luca

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Mareike (25) aus Halle (Saale)

„Heutzutage reicht es nicht mehr, nur gut auszusehen. Ich werde GNTM 2021, weil ich Köpfchen habe, alles erreiche, was ich mir vornehme und extrem ehrgeizig, diszipliniert und einfach verrückt bin.“

Mareike

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Maria (21) aus Flensburg

„Ich möchte GNTM 2021 werden, weil ich den Leuten zeigen möchte, dass ich trotz meiner Gehörlosigkeit diesen Traum leben kann. Seitdem ich klein bin, habe ich Interesse am Modeln und wollte schon immer meine Erfahrungen in diesem Bereich sammeln.“

Maria

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Mira (19) aus Bordesholm

„Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich seit klein auf das Bedürfnis habe, in der Öffentlichkeit zu stehen. Außerdem möchte ich meinen Anteil dazu beitragen, die Welt zu verbessern.“

Mira

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Ricarda (21) aus Pinneberg (bei Hamburg)

„Zu modeln ist für mich etwas Magisches. Man verkörpert das, was man trägt und schlüpft in Rollen – aber immer auf seine ganz eigene Art und Weise. Das fasziniert mich. Und wenn nicht jetzt, wann dann?“

Ricarda

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Jasmine (21) aus Wien

„Bei der Anmeldung dachte ich, dass ich gar nicht so weit kommen würde. Mittlerweile bin ich extrem stolz auf mich und mein Ehrgeiz wurde geweckt.“