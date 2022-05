Am heutigen Mittwoch, den 18.05.2022, findet das Europa-League-Finale zwischen den Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt statt. Frankfurt ist der erste deutsche Verein, der das Endspiel der Europa League erreichen konnte. Der schottische Vertreter steht zum ersten Mal nach dem Finaleinzug 2008 wieder in einem internationalen Endspiel. Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt, sagt vor dem großen Spiel: „Wir treffen auf eine tolle Mannschaft, die mit Dortmund und Leipzig zwei Bundesligisten eliminiert hat. Geile Fans, ein super Stadion in einer tollen Stadt – ich freue mich auf das Endspiel“.

Übertragung im TV : Läuft das Europa-League-Finale zwischen Glasgow und Frankfurt live im Free-TV

: Läuft das Europa-League-Finale zwischen Glasgow und Frankfurt live im Gibt es einen kostenlosen Livestream für das Endspiel?

Europa League Finale – Glasgow Rangers vs. Eintracht Frankfurt: Anstoß, Spielort, Übertragung

Das Europa-League-Finale 2022 zwischen den Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt findet am Mittwoch, den 18.05.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla. Knapp 40.000 Zuschauer werden das Endspiel live vor Ort sehen. Jedoch werden viel mehr Fans beider Mannschaften in Sevilla erwartet. Mehr als 40.000 Eintracht-Anhänger und bis zu 80.000 Anhänger aus Glasgow. Diese werden die Partie beim Public Viewing in der Stadt verfolgen. Eine Übertragung des Endspiels wird es sowohl im Fernsehen als auch im Internet geben.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Glasgow Rangers, Eintracht Frankfurt

: Glasgow Rangers, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : Europa-League-Finale 2021/22

: Europa-League-Finale 2021/22 Datum und Uhrzeit : 18.05.2022, 21:00 Uhr

: 18.05.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : S tadion Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

: tadion Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla Zuschauer: 40.000

James Tavernier führt die Torschützenliste der Europa League mit sieben Treffern an.

© Foto: Andrew Milligan/dpa

Glasgow gegen Frankfurt heute im Free-TV: Welcher Sender zeigt das Finale?

wird live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL hat die exklusiven Rechte für das Europa-League-Finale 2022. Die Vorberichterstattung auf RTL beginnt um 20.15 Uhr. Viele Fans fragen sich vor dieser Partie, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Endspiel der Europa League zwischen den Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurtübertragen. Der Senderhat die exklusiven Rechte für das Europa-League-Finale 2022. Die Vorberichterstattung auf RTL beginnt um Moderatorin Laura Papendick wird durch die Übertragung begleiten. Als Experte wird ihr Karl-Heinz Riedle zur Seite stehen. Die Partie wird von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert.

Europa-League-Finale 2022 live: Wo wird Glasgow gegen Frankfurt im Stream übertragen?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Europa-League-Finale wird es leider nicht geben. Der Pay-TV Sender RTL+ zeigt die Partie im Stream – auch bei RTL HD (Zattoo) kann das Spiel zwischen Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt gestreamt werden. Bei beiden Anbietern ist die Übertragung allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung am 18.05.2022 um 21:00 Uhr im Überblick:

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV : -

: - Live-Stream: RTL+, RTL HD (Zattoo)

Europa-League-Finale 2022: Die Stimmen vor dem Endspiel

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintrach Frankfurt sagt folgendes über den schottischen Gegner: „Sie spielen oft Mann auf Mann, praktisch Manndeckung. Das habe ich so auf internationalem Niveau selten gesehen“. Weiter sagt Krösche, „Ähnlich wie gegen West Ham wird es wichtig sein, dass wir in den Zwischenräumen beweglich sind“. Auch SGE-Coach Glasner sagt vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers: „Das Entscheidende wird sein, unsere Stärken auf den Platz zu bekommen: schnell, mutig, aggressiv zu spielen und defensiv konsequent“.

Europa League: Die Gewinner den vergangenen Jahre