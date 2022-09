Am heutigen Samstag, den 3.9.2022, steht in Schottland das Glasgow-Stadtderby zwischen Celtic und den Rangers an. Die Partie findet am 6. Spieltag der Scottish Premiership statt. In Europa ist das „Old Firm“ das am häufigsten ausgetragene Derby. Zudem ist es das älteste Derby der Welt.

Wo wird das Derby zwischen Celtic und den Rangers live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Celtic Glasgow vs. Glasgow Rangers – Scottish Premiership: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 03.09.2022, trifft Celtic Glasgow auf die Glasgow Rangers. Anpfiff der Partie ist um 13.30 Uhr im Celtic Park in Glasgow. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Celtic Glasgow, Glasgow Rangers

: Celtic Glasgow, Glasgow Rangers Wettbewerb : Scottish Premiership 2022/23, 6. Spieltag

: Scottish Premiership 2022/23, 6. Spieltag Datum und Anpfiff : 3.9.2022, 13:30 Uhr

: 3.9.2022, 13:30 Uhr Spielort: Celtic Park, Glasgow (Schottland)

Tom Lawrence (r) von den Rangers jubelt mit seinem Mannschaftskameraden James Tavernier über den zweiten Treffer seiner Mannschaft. Heute steht das Old-Firm-Derby an.

© Foto: Steve Welsh/dpa

Celtic gegen Rangers: Wer zeigt das Derby „Old Firm“ live im TV?

Das Spiel zwischen Celtic und den Rangers wird nicht live im Free-TV übertragen. Der bezahlpflichtige Sender Sport1+ hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der Partie.

Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Auch hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Sport1+ zeigt das Spiel im kostenpflichtigen Stream.

