Auf Instagram unterhält Giovanni Zarrella seine gut 320.000 Follower regelmäßig mit Fotos und Videos aus seinem Privatleben. Auch sein neuester Clip sorgt für viel Aufmerksamkeit ...

Giovanni Zarrella sitzt beim Arzt und beobachtet ein interessantes Detail

entdeckt ein Detail, das ihm so gar nicht gefällt. „Irre! Was man im Wartezimmer beim Arzt nicht alles so mitbekommt!“, schreibt Giovanni Zarrella unter dem Video. Der 45-Jährige filmt still und heimlich, wie eine andere Patientin ein Boulevard-Magazin liest. Auf dem Cover ist Der Titel: „Ihre schwerste Prüfung! Und wieder steht das ganze Liebes-Glück auf dem Spiel.“ Der Schlagerstar sitzt im Wartezimmer beim Arzt und, schreibt Giovanni Zarrella unter dem Video. Der 45-JährigeAuf dem Cover ist Giovanni Zarrella ganz groß mit seiner Frau Jana Ina abgebildet.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Krise bei den Zarrellas? Von wegen!

Haben die Fans etwas verpasst? Hängt bei den Zarrellas etwa der Haussegen schief? Nein, beim ZDF-Star und seiner hübschen Frau bahnt sich keine Krise an. Seit 18 Jahren führen die beiden eine Vorzeige-Ehe. Der Schlagerstar betont immer wieder, wie sehr er die Brasilianerin liebt. Vor wenigen haben die beiden ein Selfie veröffentlicht. Ihr Kommentar: „Alles, was wirklich zählt.“

Jana Ina Zarrella nimmt die Headline mit Humor

Die reißerische Headline sorgt bei Giovanni Zarrella für Kopfschütteln. Seine Frau Jana Ina sieht das hingegen mit Humor. Unter dem Video schreibt sie: „Amore, was ich dir noch sagen wollte …“ Auch die Fans des Deutsch-Italieners reagieren auf diese kuriose Situation beim Arzt. Eine Instagram-Userin fordert: „Mache den Damen, die diese Zeitungen lesen, aber mal klar, dass das alles erstunken und erlogen ist, was dort in den Tratschblättern steht …“