Giovanni Zarrella begann als Popsänger bei der Band BroSis seine musikalische Karriere. Heute gehört er zu den großen Nummern im Schlagerbusiness. Der deutsch-italienische Sänger hat sich auch als Moderator einen echten Namen gemacht und präsentiert im ZDF seine eigene Samstagabend-Show.

Doch wer ist Giovanni Zarrella eigentlich? Wer ist seine Frau? Hat er Kinder? Wer ist sein Bruder? Wir haben alle Infos rund um seine Familie und seine Karriere in diesem Porträt zusammengefasst.

Giovanni Zarrella im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Hier findet ihr alle Fakten zu Giovanni Zarrella im Überblick:

Name: Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella Beruf: Sänger, Moderator

Sänger, Moderator Geburtstag: 04.03.1978

04.03.1978 Alter: 45

45 Sternzeichen: Fische

Fische Geburtsort: Hechingen

Hechingen Wohnort: Köln

Köln Staatsangehörigkeit: Italien

Italien Größe: 182 cm

182 cm Familienstand: verheiratet mit Jana Ina Zarrella

verheiratet mit Jana Ina Zarrella Kinder: Sohn Gabriel Bruno (*2008), Tochter (*2013)

Sohn Gabriel Bruno (*2008), Tochter (*2013) Instagram: giovannizarrella

„Die Giovanni Zarrella Show“ im April – Das sind seine Gäste

ZDF zu sehen. Der Moderator und Sänger macht seit Herbst 2021 den Samstagabend wieder zum TV-Event. In „Die Giovanni Zarrella Show“ begrüßt er mehrmals im Jahr zahlreiche Gäste aus der nationalen und internationalen Musik-Szene. Die Live-Shows werden immer aus einer anderen Stadt gesendet. Am 22. April wird die bereits siebte Show ausgestrahlt. Zahlreiche Stars kommen nach Berlin. Mit dabei sind unter anderem Howard Carpendale, Wincent Weiss, Maite Kelly, Leony, Ben Zucker und die Prinzen. Giovanni Zarrella ist mittlerweile regelmäßig imzu sehen. Der Moderator und Sänger macht seit Herbst 2021 den Samstagabend wieder zum TV-Event. Inbegrüßt er mehrmals im Jahr zahlreiche Gäste aus der nationalen und internationalen Musik-Szene. Die Live-Shows werden immer aus einer anderen Stadt gesendet.Zahlreiche Stars kommen nach Berlin. Mit dabei sind unter anderem Howard Carpendale, Wincent Weiss, Maite Kelly, Leony, Ben Zucker und die Prinzen. Mehr zur aktuellen „Giovanni Zarrella Show“ und den Gästen erfahrt ihr hier.

Giovanni Zarrella: Frau Jana Ina und Kinder

Seit dem August 2005 ist Giovanni Zarrella mit der Brasilianerin Jana Ina verheiratet. Wenige Tage später folgte die kirchliche Trauung. Gemeinsam drehten sie für das ProSieben-Magazin „taff“ die Doku-Soap „Just married! - Frisch verheiratet!“. Als das Paar ihr erstes gemeinsames Kind erwartete, folgte 2008 die Doku „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“, die die beiden bis zur Geburt von Sohn Gabriel Bruno am 23.09.2008 begleitete. In der Folge-Show „Jana Ina & Giovanni – Pizza, Pasta & Amore“ gaben sie nach der Geburt einen weiteren Einblick in ihr Privatleben.

Tochter, deren Name allerdings bis heute nicht bekannt ist. Wie Jana Ina anlässlich des „Weltfrühchentags“ 2019 in einem Instagram-Post mitteilte, Im Jahr 2013 wurden sie noch Eltern einer, deren Name allerdings bis heute nicht bekannt ist. Wie Jana Ina anlässlich des „Weltfrühchentags“ 2019 in einem Instagram-Post mitteilte, wurde ihre Tochter als Frühchen geboren.

Giovanni Zarrella: Das ist sein Bruder Stefano Zarrella

Bruder Stefano Zarrella immer öfters in den Medien vertreten. Der Event- und Artist-Manager war mit der Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin zusammen. Anfang 2023 gaben sie ihrer Trennung bekannt. Außerdem ist er, wie auch sein Bruder, gut mit Sänger Pietro Lombardi befreundet. Nicht nur Giovanni Zarrella ist in Deutschland bekannt. Mittlerweile ist auch seinimmer öfters in den Medien vertreten. Der Event- und Artist-Manager war mit der Ex- Romina Palm zusammen. Anfang 2023 gaben sie ihrer Trennung bekannt. Außerdem ist er, wie auch sein Bruder, gut mit Sängerbefreundet.

Influencer auf Instagram sehr erfolgreich. Derzeit hat er mit rund 1,4 Millionen Abonnenten mehr als viermal so viele Follower wie sein Bruder (Stand 21.04.2023). Stefano ist alsauf Instagram sehr erfolgreich. Derzeit hat er mit rund 1,4 Millionen Abonnenten mehr als viermal so viele Follower wie sein Bruder (Stand 21.04.2023).

Giovanni und Stefano Zarrella haben außerdem noch eine Schwester: Maria Antonietta.

Von Bro’Sis bis Schlager: Die Karriere von Giovanni Zarrella

Bekannt wurde der Italiener 2001 durch seine Teilnahme am Castingformat „Popstars“. Er wurde Teil der Band Bro’Sis, die aus den Mitgliedern Ross Antony, Hila Bronstein, Shaham Joyce, Faiz Mangat, Verena „Indira“ Weis und Giovanni Zarrella bestand. Bis zur Auflösung 2006 veröffentlichten sie drei Studioalben. Ihre Debütsingle „I Believe“ landete in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Charts.

Nach der Trennung der Band blieb Zarrella in den Medien präsent. Er nahm an zahlreichen TV-Shows teil und zeigte sein Privatleben in diversen Doku-Sendungen. Ab 2013 war er Teil der Morningshow des Radiosenders RPR1 und seit 2015 ist er Co-Moderator bei Sport1 zur UEFA Europa League. Darüber hinaus ist er immer wieder als Synchronsprecher für Animationsfilme tätig.

Ab 2006 versuchte sich Giovanni Zarrella als Solokünstler und veröffentlichte diverse Singles und Alben. Doch erst seit er 2019 einen Plattenvertrag bei „221 Music“ unterschrieben hat, verzeichnet er alleine große Erfolge. Sein erstes italienisches Schlageralbum „La vita è bella“ erreichte Platz 2 der deutschen Albumcharts und wurde mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Im April 2021 folgte sein zweites Album „Ciao!“. 2022 erschien sein drittes Album „Per sempre“.

Giovanni Zarrella: Das sind seine Erfolgs-Alben „Ciao!“ und „Per sempre“

Am 09.04.2021 veröffentlichte Giovanni Zarrella das Album „Ciao!“, auf dem er zwölf bekannte Lieder auf Italienisch covert. Die erste Auskopplung davon war die gleichnamige Single, die bereits Ende des Vorjahres erschienen war. Mit dem Song „Sei bella tu“ interpretiert Zarrella den Sarah Connor Hit „Wie schön du bist“ neu. Außerdem ist sein Freund Pietro Lombardi wieder auf dem Album vertreten: Gemeinsam singen sie „Ci Sarai“, eine neue Version zu Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“. Das Album „Ciao“ landete im Monat April direkt auf Platz 1 der Album-Charts.

Auch sein Folge-Album „Per sempre“ konnte an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Hier coverte der Hechinger bekannte englischsprachige Popsongs und sang sie auf Italienisch. Der bekannte Titel „Un Angelo“ ist ein Cover von Robbie Williams „Angels“. Das Album landete auf Platz 1 in Deutschland und Österreich.

Wie hoch ist das Vermögen von Giovanni Zarrella?

Für viele Fans ist es immer interessant zu wissen, wie viel die Stars verdienen. Wie hoch ist also das Vermögen von Giovanni Zarrella? Genau weiß das wohl nur der 44-Jährige selbst. Die Seite vermoegensmagazin.de schätzt Zarrellas aktuelles Vermögen durch seine Tätigkeit als Sänger und Moderator allerdings auf 4 Millionen Euro.