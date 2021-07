Ab 14. Juli 2021 laufen die neuen Folgen von „Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Eine der Kandidatinnen ist Gina-Lisa Lohfink. Durch ihre Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ wurde die 34-Jährige bekannt. Heute ist sie Model und Influencerin. Die Zuschauer von „Kampf der Realitystars“ können sich auf ein Wiedersehen von Gina-Lisa mit ihrer ehemaligen Fake-Affäre Loona freuen. Außerdem kam es bei den Dreharbeiten in Thailand offenbar zu Auseinandersetzungen mit Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold, die zu Gina-Lisas Rauswurf geführt haben sollen. GNTM, Playboy, Adoption – wir stellen euch Gina Lisa Lohfink im Porträt vor.

Gina-Lisa Lohfink Steckbrief: Alter, Größe, Freund, Instagram

Name: Gina-Lisa Lohfink

Gina-Lisa Lohfink Beruf: Model, Reality-TV-Star, Influencerin

Model, Reality-TV-Star, Influencerin Geburtstag: 23.09.1986

23.09.1986 Alter: 34 Jahre

34 Jahre Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Geburtsort: Seligenstadt, Hessen

Seligenstadt, Hessen Staatsangehörigkeit: deutsch

deutsch Größe: 165 cm

165 cm Gewicht: 50 kg

50 kg Familienstand: ledig

ledig (Ex-) Partner: Marc Terenzi, Kay One, Loona

Marc Terenzi, Kay One, Loona Kinder: keine Kinder

keine Kinder Instagram: ginalisa2309

Gina-Lisa Lohfink: Von der Arzthelferin zu GNTM

Vor ihrer Teilnahme an der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ absolvierte Gina Lisa Lohfink eine Ausbildung zur Arzthelferin. Daraufhin entschied sie sich, Fitnesstrainerin zu werden und nahm eine Stelle in einem Fitnessstudio an. Durch Wettbewerbe stand sie in diesem Rahmen häufiger auf der Bühne und sammelte Erfahrung bei Misswahlen, beispielsweise zur „Miss Hessen“ im Jahr 2006. Im Jahr 2008 war sie Kandidatin in der dritten Staffel von GNTM. Sie erreichte Platz 12, aber blieb den Zuschauern aufgrund ihrer Schlagfertigkeit und vor allem wegen ihres Catchphrases „Zack die Bohne“ im Gedächtnis.

Was wurde aus Gina-Lisa? Karriere nach GNTM

Im Jahr 2009 war Gina-Lisa an der Seite ihres Ex-Freundes Mark Terenzi in dessen Kurzfilm „The Vampires Club“ zu sehen. In der August-Ausgabe des deutschen Playboy war 2010 eine Fotostrecke mit Gina-Lisa Lohfink zu sehen. 2017 zog sie in das RTL-„Dschungelcamp“. Nachdem ihre bisherigen Beziehungen alle in die Brüche gegangen waren, ließ Gina-Lisa im Jahr 2018 für die Datingshow „Adam sucht Eva“ die Hüllen fallen und begann eine Beziehung mit dem Kandidaten Antonio. Mit ihrer Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ 2021 tritt sie nun erneut vor die Kameras.

Gina-Lisa: Fake-Affäre mit Loona

Von Juli 2011 bis April 2012 gaben Gina-Lisa Lohfink und die Sängerin Marie-José van der Kolk, besser bekannt als Loona, vor, eine Beziehung zu führen. Die Sängerin Loona erklärte im Jahr 2013 das Verhältnis sei insziniert gewesen und allein aus Marketinggründen entstanden. Bei den Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ 2021 trafen die beiden Frauen nun wieder aufeinander. Während Loona ihre Erklärung wiederholte, das Ganze sei nur eine Fake-Beziehung gewesen, ordnete Gina-Lisa das Geschehen anders ein: „Ich habe das schon ernst gemeint“, so das It-Girl. Die Fans können also gespannt sein, wie es weitergeht.

Gina-Lisa und Andrej Mangold: Rauswurf wegen Streit?

Wie die „Bild“ berichtete, musste Gina-Lisa die Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ 2021 offenbar wegen eines Streits vorzeitig abbrechen. Nach heftigen Auseinandersetzungen soll der Sender sie aus der Show geworfen haben. Der Auslöser für die Eskalation war nach Angaben der „Bild“ der Kandidat und ehemalige „Bachelor“ Andrej Mangold. „Gina-Lisa wollte Andrej von einem Strandspaziergang außerhalb des Produktionsgeländes überzeugen. Er wollte aber nicht. Als sie dann das Gefühl bekam, dass sich eine Mitarbeiterin an Andrej ranschmeißen möchte, flippte sie aus.“ Auch ein Gespräch mit dem Set-Psychologen habe Gina-Lisa nicht beruhigen können, so dass RTL2 sie von weiteren Dreharbeiten ausschloss.

Gina-Lisa und Prinz Frederic von Anhalt: Beinahe Adoption

Auch mit „Kampf der Realitystars“-Kandidat Prinz Frederic von Anhalt teilt Gina Lisa Lohfink eine gemeinsame Vergangenheit. Im Jahr 2011 wollte sich das Model von Prinz Frederic von Anhalt adoptieren lassen, um den Titel „Nadja Anna Gina-Lisa Prinzessin von Anhalt, Herzogin zu Sachsen und Westfalen, Gräfin von Askanien“ zu erhalten. Der heute 78-Jährige sollte damals auch ihre schauspielerische Karriere vorantreiben. Im Gegenzug versprach er sich eine Bereicherung durch ihre Einnahmen. Am Ende platzte der Deal jedoch und die Adoption wurde auf Eis gelegt.

Bei „Kampf der Realitystars“ 2021 stellen die beiden nun ihre jeweils unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte dar. „Ja, die habe ich nicht adoptiert, weil die irgendwie doof in der Birne war. Ja, da konnte ich nicht mit“ erklärt Prinz Frederic von Anhalt. Gina-Lisa hingegen wirft dem Prinzen vor, dass er ihr geraten habe, sich „hochzuschlafen“, um auf der Karriereleiter aufzusteigen.

„Kampf der Realitystars“ 2021: Teilnehmer

Wer wagt das TV-Abenteuer am Strand von Thailand? Insgesamt sind 25 Teilnehmer in Staffel 2 dabei. Wer alles neben Gina-Lisa Lohfink um den Sieg kämpft, erfahrt ihr hier: