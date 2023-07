„The Boys“-Fans aufgepasst: Im September 2023 erscheint das Spin-off zur Serie auf Prime Video. In „Generation V“ geht es um junge Superhelden, die lernen müssen, ihre Kräfte zu kontrollieren und die um den Spitzenplatz an der Universität kämpfen. Doch als ein Geheimnis ans Licht kommt, müssen sie alle eine große Entscheidung treffen...

Wann startet die neue Serie? Worum geht es genau und wer ist im Cast? Hier bekommt ihr einen Überblick rund um Start, Handlung, Besetzung und Co.

Wann startet „Generation V“ auf Amazon Prime Video?

Schon 2020 wurde bestätigt, dass es ein Spin-off der „The Boys“-Serie geben soll. Dieses erscheint früher als die lang ersehnte vierte Staffel der Hauptserie. Prime Video hat als konkretes Startdatum Freitag, 29.09.2023, angegeben. Dann stehen die ersten drei Folgen in mehr als 240 Ländern zur Verfügung.

Um wie viel Uhr die neuen Folgen am Erscheinungstag genau verfügbar sind, ist nicht bekannt. Für gewöhnlich gehen Neuerscheinungen aber immer in den frühen Morgenstunden online.

Wie viele Folgen umfasst „Generation V“?

Fans des „The Boys“-Universums dürfen sich auf insgesamt acht Folgen freuen. Über die Länge und Titel ist derzeit noch nichts bekannt.

Wann erscheinen die Folgen von „Generation V“ auf Prime Video?

Die ersten drei Folgen gehen direkt zum Start am 29.09.2023 auf Prime Video online. Die weiteren Episoden werden dann in einem wöchentlichen Rhythmus immer freitags veröffentlicht.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Freitag, 29.09.2023

Folge 2: Freitag, 29.09.2023

Folge 3: Freitag, 29.09.2023

Folge 4: Freitag, 06.10.2023

Folge 5: Freitag, 13.10.2023

Folge 6: Freitag, 20.10-2023

Folge 7: Freitag, 27.10.2023

Folge 8: Freitag, 03.11.2023

Worum geht es im Spin-off zu „The Boys“?

Das Unternehmen Vought International besitzt nicht nur viele Milliarden Dollar, sondern auch ein luxuriöses College in den USA. An der Godolkin University werden junge Superhelden ausgebildet, die von Compound V wissen und denen somit bewusst ist, dass ihre Kräfte nicht gottgegeben sind, sondern ihnen injiziert wurden. Diese kompetitiven Helden stellen ihre körperlichen und moralischen Grenzen auf die Probe und kämpfen um den begehrten Spitzenplatz der Schule. Schnell lernen sie, dass Ehrgeiz mit Opfern einhergeht und der Unterschied zwischen richtig und falsch nicht so eindeutig ist, wie sie einst glaubten. Als die dunklen Geheimnisse der Universität ans Licht kommen, müssen sich die Studenten entscheiden, welche Art von Helden sie werden wollen.

Gibt es schon einen Trailer zu „Generation V“?

Rund zwei Monate vor dem Start hat Amazon Prime einen Teaser-Trailer zum Spin-off veröffentlicht.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Das ist die Besetzung von „Generation V“

Im Cast der Serie befinden sich einige bekannte Schauspieler. Unter anderem spielt Jaz Sinclair eine der Hauptrollen. Spannend sind aber auch die Gastauftritte. Beispielsweise übernimmt Jensen Ackles, den man aus der Serie „Supernatural“ kennt, eine kleine Rolle. Welche weiteren Darsteller an ihrer Seite zu sehen sind, erfahrt ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler