Millionen kennen und lieben Jorge González als sympathischen Laufsteg-Lehrer bei der Fernsehshow „Germany's next Topmodel“ - jetzt stellt sich der Stylist selbst einer Challenge.

Bei der 50. Ausgabe von „Schlag den Star“ tritt González am 2. Mai gegen den „GNTM“-Kollegen Thomas Hayo an. Das teilte ProSieben am Dienstag mit. In bis zu 15 Runden kämpfen die beiden Männer im direkten Duell gegeneinander. Der Gewinner darf 100 000 Euro einstreichen. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Es wird kein Studio-Publikum im Saal sein.