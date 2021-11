Der Rekordmeister der Türkei Galatasaray Istanbul empfängt am heutigen Donnerstag, den 04.11.2021, Lokomotive Moskau in der UEFA Europa-League. Galatasaray belegt in der laufenden Euro-League Spielzeit den ersten Platz und ist ungeschlagen. Im letzten Aufeinandertreffen gewann die Türken in Moskau mit 0:1. Lokomotive ist Tabellenletzter und benötigt dringend drei Punkte um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Doch leicht werden sie es nicht haben. Die türkischen Fans sind für ihre unglaubliche Atmosphäre bekannt. Im Nef Stadyumu in Istanbul werden die Anhänger von Galatasaray für Stimmung sorgen.

Wo wird das Spiel Galatasaray Istanbul gegen Lokomotive Moskau live übertragen ?

Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Galatasaray gegen Lokomotive Moskau heute – Europa League: Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der Europa League von Galatasaray Istanbul gegen Lokomotive Moskau findet am Donnerstag, den 04.11.2021, um 18:45 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Galatasaray Istanbul, Lokomotive Moskau

: Galatasaray Istanbul, Lokomotive Moskau Wettbewerb : Europa League, Gruppe E, 4. Spieltag

: Europa League, Gruppe E, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit : 04.11.2021, 18:45 Uhr

: 04.11.2021, 18:45 Uhr Spielort: Nef Stadyumu, Istanbul

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Istanbul gegen Moskau im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Galatasaray Istanbul und Lok Moskau wird nicht live im Free-TV übertragen. Einen kostenpflichtigen Livestream wird es allerdings geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich RTL+ (ehemals TVNow) gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung von Galatasaray Istanbul bei Lokomotive Moskau am 04.11.2021 um 18:45 Uhr:

