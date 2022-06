Aktuell findet der World Cup of Darts in Frankfurt statt. Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens und Martin Schindler sind dabei das Gastgeber-Duo. „The German Giant“ aus dem Saarland erreichte im vergangenen Jahr als erster Deutscher das WM-Achtelfinale und ist aktuell die Nummer 22 der Welt.

Doch wer ist der Dartspieler eigentlich? Wie tickt er privat? Alter, Freundin, Trikot – Alle Infos zu Gabriel Clemens gibt es in seinem Porträt.

Steckbrief Gabriel Clemens: Beruf, Wohnort, Größe, Alter

Alle Fakten zu Gabriel Clemens auf einen Blick:

Name : Gabriel Clemens

: Gabriel Clemens Nickname : German Giant

: German Giant Geburtstag: 16. August 1983

16. August 1983 Alter : 38

: 38 Sternzeichen : Löwe

: Löwe Geburtsort : Saarlouis

: Saarlouis Wohnort : Saarwellingen

: Saarwellingen Staatsangehörigkeit : deutsch

: deutsch Größe : nicht bekannt

: nicht bekannt Beruf : gelernter Schlosser, Darts-Profi

: gelernter Schlosser, Darts-Profi Freundin : Lisa Heuser

: Lisa Heuser Kinder : -

: - Instagram : gabriel.clemens180

: gabriel.clemens180 Twitter: @GGiant180

Gabriel Clemens: Weltrangliste und Preisgeld

In der aktuellen PDC Weltrangliste – PDC Order of Merit – belegt Gabriel Clemens Platz 23 mit einem Preisgeld von 225.750 Pfund.Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung.

Gabriel Clemens: Trikot, Einlaufmusik, Darts Pfeile, 9-Darter

Die wichtigsten Fakten zu Gabriel Clemens als Dartsspieler im Überblick:

Darts Pfeile : Target Steeldart 23g

: Target Steeldart 23g Einlaufmusik : Wonderwall (Oasis)

: Wonderwall (Oasis) Wurfhand : rechts

: rechts Farbe des Trikots : schwarz-gelb

: schwarz-gelb Dartspieler : seit 2001

: seit 2001 9-Darter: 1x Super League Darts Germany 2018, 2x Pro Tour 2021

Gabriel Clemens: Erfolge und Titel

Gabriel Clemens ist aktuell die deutsche Nummer eins. Doch auf welche Titel und Erfolge in seiner Profi-Karriere kann der 38-jährige Sportler bislang zurückblicken? Eine Übersicht:

PDC-Major:

PDC-WM: Achtelfinale 2021

World Cup of Darts: Halbfinale 2020 mit Max Hopp

World Matchplay: Achtelfinale 2020

World Grand Prix: Achtelfinale 2020

Grand Slam of Darts: Achtelfinale 2019

UK Open: Achtelfinale 2020

Players Championship Finals: Achtelfinale 2018 und 2019

European Championship: 1. Runde 2020

World Series of Darts Finals: 1. Runde 2019

PDC-Turniere:

Pro Tour: 3x Runner-Up (1x 2018, 2x 2019)

European Tour: 8x 2. Runde (2x 2018, 2x 2019, 4x 2020)

World Series: Runner-Up German Darts Masters 2019

Q-School: Gewinner einer Tourkarte 2018

BDO-Major

World Masters: Halbfinale 2017

Gabriel Clemens beim World Cup of Darts 2022 in Frankfurt

Geht es für Deutschland erstmals ins Finale der Team-WM? Das Duo Schindler/Clemens hofft in Frankfurt auf den Heimvorteil. Doch der Pfad Richtung Endspiel ist schwer. Gabriel Clemens ist die Nummer 22 der Welt, Martin Schindler ein Top-20-Spieler des Jahres 2022. Das deutsche Gastgeber-Duo kann mit reichlich Selbstvertrauen in die Team-WM starten. „Für Darts-Deutschland ist das vielleicht noch alles ein bisschen früh. Unser Land ist definitiv noch in der Entwicklung, was das angeht. Aber ein Sieg könnte Riesenwellen schlagen“, sagte Schindler der dpa. Bestes Abschneiden war bisher der Halbfinaleinzug, den Clemens und Max Hopp 2020 bewerkstelligten.

Gabriel Clemens privat: Freundin Lisa Heuser

Als professioneller Dartspieler verbringt Gabriel Clemens viel Zeit unterwegs auf Turnieren und Veranstaltungen. Wie er auf seiner Homepage selbst über sich schreibt, verbringt er seine Freizeit neben Darts am liebsten mit seiner Freundin, der Familie und Freunden. Ab und an gehe er auch privat Dart-Turniere anschauen, an denen ich nicht selbst teilnimmt. Liiert ist der German Giant schon seit längerem mit Lisa Heuser. Seine Partnerin kümmert sich um das Management des 38-Jährigen.

Gabriel Clemens: Vermögen

In den vergangenen Jahren sind die Gagen für Schauwettkämpfe, Preisgelder und Sponsoreneinnahmen gestiegen. Der Sport erfreut sich immer größerer Präsenz im TV. Inzwischen können manche Profi-Spieler sogar von ihrem Sport leben. Michael van Gerwen etwa ist mit einem Preisgeld von 1.491.750 Pfund auf Rang 1 der inoffiziellen Weltrangliste zu finden, Gerwyn Price auf Platz drei mit mehr als 600.000 Pfund. Viele fragen sich daher, wie hoch das Vermögen der Spieler ist. Jedoch ist darüber, im Fall von Gabriel Clemens, nichts bekannt.

Gabriel Clemens über Hass-Nachrichten im Internet

Mit zunehmendem Erfolg auf der Darts-Bühne hat auch die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens immer häufiger mit Anfeindungen im Internet zu kämpfen. Es sei „leider die Wahrheit, dass Hass-Nachrichten inzwischen zur Gewohnheit geworden sind", erzählte der 38-Jährige im Interview mit Spox: „Es geht vor allem in die Richtung, dass meiner Familie und mir Krebs oder andere Krankheiten gewünscht werden. Gerade wenn es gegen die Familie geht, hört für mich der Spaß auf."

Er habe das Bedürfnis, darauf aufmerksam zu machen, dass auch in meinem Leben als Darts-Profi „nicht immer alles nur eitel Sonnenschein ist", sagte Clemens. Die Hass-Nachrichten machten ihn „fassungslos und traurig, zumal das ja leider heutzutage wohl in jeder Sportart vorkommt". Allerdings betonte Clemens auch, dass er sich nicht bedroht fühle, da es sich bei den negativen Nachrichten nur um einen „kleinen Teil" handle. Dennoch finde er es „wichtig, das auch mal nach außen zu transportieren".

mit dpa und sid