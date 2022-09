Am Sonntag, 20. November 2022, beginnt die Fußball-WM in Katar. Insgesamt 32 Mannschaften kämpfen dann bis kurz vor Weihnachten um den begehrtesten Titel der Fußballwelt.

Termine und Uhrzeit: Wann finden die einzelnen Spiele statt?

Die Fußball-WM in Katar beginnt am 20. November 2022 und dauert bis zum 18. Dezember 2022. Die Anstoßzeiten in der Gruppenphase liegen nach Mitteleuropäischer Zeit bei 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr. In der K.O-Phase werden die Spiele um 16 Uhr und 20 Uhr angepfiffen.

Bei der Weltmeisterschaft treffen 32 Mannschaften in acht Gruppen aufeinander. Das ist der genaue Zeitplan der Fußball-WM in Katar in chronologischer Reihenfolge:

20.11.2022 (Sonntag)

Katar - Ecuador, 17.00 Uhr

21.11.2022 (Montag)

England - Iran, 14.00 Uhr

Senegal - Niederlande, 17.00 Uhr

USA - Wales, 20.00 Uhr

22.11.2022 (Dienstag)

Argentinien - Saudi-Arabien, 11.00 Uhr

Dänemark - Tunesien, 14.00 Uhr

Mexiko - Polen, 17.00 Uhr

Frankreich - Australien, 20.00 Uhr

23.11.2022 (Mittwoch)

Marokko - Kroatien, 11.00 Uhr

Deutschland - Japan, 14.00 Uhr

Spanien - Costa Rica, 17.00 Uhr

Belgien - Kanada, 20.00 Uhr

24.11.2022 (Donnerstag)

Schweiz - Kamerun, 11.00 Uhr

Uruguay - Südkorea, 14.00 Uhr

Portugal - Ghana, 17.00 Uhr

Brasilien - Serbien, 20.00 Uhr

25.11.2022 (Freitag)

Wales - Iran, 11.00 Uhr

Katar - Senegal, 14.00 Uhr

Niederlande - Ecuador, 17.00 Uhr

England - USA, 20.00 Uhr

26.11.2022 (Samstag)

Tunesien - Australien, 11.00 Uhr

Polen - Saudi-Arabien, 14.00 Uhr

Frankreich - Dänemark, 17.00 Uhr

Argentinien - Mexiko, 20.00 Uhr

27.11.2022 (Sonntag)

Japan - Costa Rica. 11.00 Uhr

Belgien - Marokko, 14.00 Uhr

Kroatien - Kanada, 17.00 Uhr

Spanien - Deutschland, 20.00 Uhr

28.11.2022 (Montag)

Kamerun - Serbien, 11.00 Uhr

Südkorea - Ghana, 14.00 Uhr

Brasilien - Schweiz, 17.00 Uhr

Portugal - Uruguay, 20.00 Uhr

29.11.2022 (Dienstag)

Niederlande - Katar, 16.00 Uhr

Ecuador - Senegal, 16.00 Uhr

Wales - England, 20.00 Uhr

Iran - USA, 20.00 Uhr

30.11.2022 (Mittwoch)

Australien - Dänemark, 16.00 Uhr

Tunesien - Frankreich, 16.00 Uhr

Polen - Argentinien, 20.00 Uhr

Saudi-Arabien - Mexiko, 20.00 Uhr

1.12.2022 (Donnerstag)

Kroatien - Belgien, 16.00 Uhr

Kanada - Marokko, 16.00 Uhr

Japan - Spanien, 20.00 Uhr

Costa Rica - Deutschland, 20.00 Uhr

2.12.2022 (Freitag)

Ghana - Uruguay, 16.00 Uhr

Korea Republik - Portugal, 16.00 Uhr

Serbien - Schweiz, 20.00 Uhr

Kamerun - Brasilien, 20.00 Uhr

3.12.2022 (Samstag)

Achtelfinale 1: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B, 16.00 Uhr

Achtelfinale 2: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D, 20.00 Uhr

4.12.2022 (Sonntag)

Achtelfinale 3: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C, 16.00 Uhr

Achtelfinale 4: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A, 20.00 Uhr

5.12.2022 (Montag)

Achtelfinale 5: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F, 16.00 Uhr

Achtelfinale 6: Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H, 20.00 Uhr

6.12.2022 (Dienstag)

Achtelfinale 7: Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E, 16.00 Uhr

Achtelfinale 8: Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G, 20.00 Uhr

9.12.2022 (Freitag)

Viertelfinale 1: Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6, 16.00 Uhr

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2, 20.00 Uhr

10.12.2022 (Samstag)

Viertelfinale 3: Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8, 16.00 Uhr

Viertelfinale 4: Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 3, 20.00 Uhr

13.12.2022 (Dienstag)

Halbfinale 1: Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 1, 20.00 Uhr

14.12.2022 (Mittwoch)

Halbfinale 2: Sieger Viertelfinale 4 - Sieger Viertelfinale 3, 20.00 Uhr

17.12.2022 (Samstag)

Spiel um Platz 3, 16.00 Uhr

18.12.2022 (Sonntag)

Finale, 16.00 Uhr

Wann spielt Deutschland bei der Fußball-WM in Katar?

deutschen Fußballnationalmannschaft von In Deutschland schauen die Fans natürlich speziell auf die Spiele dervon Bundestrainer Hansi Flick . Deshalb hier nochmal die Gruppenspiele des deutschen Teams:

Deutschland gegen Japan : Mittwoch, 23.11.2022, 14.00 Uhr

: Mittwoch, 23.11.2022, 14.00 Uhr Deutschland gegen Spanien : Sonntag, 27.11.2022, 20.00 Uhr

: Sonntag, 27.11.2022, 20.00 Uhr Costa Rica gegen Deutschland: Donnerstag, 1.12.2022, 20.00 Uhr

