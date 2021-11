Die 1. Bundesliga geht am heutigen Freitag, den 26.11.2021, mit dem 13. Spieltag weiter. Auch in der 2. Bundesliga und 3. Liga stehen heute Spiele an. Doch Fußballspiele zu gucken kann mitunter zu einer komplizierten Angelegenheit werden. Im frei empfangbaren Fernsehen auf ARD oder ZDF, im Pay-TV auf Sky oder im Internet auf DAZN oder Amazon Prime Video – Fußballbegeisterte stehen immer wieder vor der gleichen Frage: Welcher der Sender, welche der Apps und Streamingplattformen überträgt das Spiel dieses Mal? Da die Übertragungsrechte mittlerweile so weitläufig verteilt sind, ist es kein Wunder, dass die meisten Fußball-Fans den Überblick verloren haben.Daher steht man immer wieder vor folgenden Fragen:

Wo läuft Fußball heute live im TV ?

? Wo wird die Bundesliga heute übertragen?

übertragen? Welcher Sender zeigt Fußball im Free-TV?

Alle Infos zur Übertragung der heutigen Fußballspiele am Freitag, den 26.11.2021, bekommt ihr in unserer Übersicht.

Fußball heute live im TV und Stream: Die Übertragung der Bundesliga am 26.11.2021

Heute stehen neben dem Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga, einige weitere spannende Partien auf dem Programm. Diese Fußballspiele laufen am heutigen Freitag, 26.11.2021, im TV und Stream:

18:30 Uhr: 2. Bundesliga, 15. Spieltag

Spiel: SSV Jahn Regensburg – SG Dynamo Dresden

SSV Jahn Regensburg – SG Dynamo Dresden TV-Übertragung: Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 2

Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 2 Stream: Sky Go, Sky Ticket

18:30 Uhr: 2. Bundesliga, 15. Spieltag

Spiel: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Heidenheim 1846

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Heidenheim 1846 TV-Übertragung: Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 3

Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 3 Stream: Sky Go, Sky Ticket

19:00 Uhr: 3. Liga, 17. Spieltag

Spiel: MSV Duisburg, Waldhof Mannheim

MSV Duisburg, Waldhof Mannheim Übertragung: Das Spiel zwischen Duisburg und Mannheim wird live auf Magenta übertragen. Alle weiteren Infos zur Übertragung bekommt ihr hier:

20:30 Uhr: Bundesliga, 13. Spieltag