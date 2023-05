Fußball ist die beliebteste Sportart in Deutschland. Jeden Tag wird auf unzähligen Sendern und Plattformen Fußball live im TV und Stream übertragen. Aufgrund der kompliziert verteilten TV-Rechte verliert allerdings hier selbst der geübte Fußballfan den Überblick. Daher werden sich immer wieder folgende Fragen gestellt:

Läuft Fußball heute im Free-TV ?

? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Welcher Sender überträgt die Fußballspiele heute?

Hier erfahrt ihr alles zur Fußball-Übertragung am Montag, 29.05.2023.

Fußball heute im TV & Livestream: Welche Spiele werden am 29.05.2023 übertragen?

Ein Überblick darüber, welche deutschen Sender Fußball übertragen, bekommt ihr hier:

DAZN: Fußball live im Stream

16:00-17:45 Uhr live: Fußball, EFL League One (England), Playoff-Aufstiegsfinale: FC Barnsley - Sheffield Wednesday FC

Bundesliga, 2. Liga und Premier League – Welche Sender übertragen?

Für deutsche Fußballfans gibt es eine große Auswahl an Möglichkeiten, Fußball im TV und im Stream zu verfolgen, sowohl für nationale als auch für internationale Ligen. Es werden sowohl kostenlose als auch kostenfreie Übertragungen angeboten. Bundesliga-Spiele werden größtenteils auf dem Pay-TV-Sender Sky und dem kostenpflichtigen Streamingportal DAZN gezeigt. Sky überträgt zudem die meisten Spiele der 2. Bundesliga und hat die englische Premier League sowie alle Spiele des DFB-Pokals im Programm. Der Free-TV-Sender Sport 1 überträgt die Spiele der 2. Liga am Samstagabend und auf Sat.1 laufen die Saisoneröffnung und die beiden Relegationsspiele. Ausgewählte Spiele der Bundesliga laufen hingegen im Free-TV auf Sat.1, wie z. B. das Eröffnungsspiel Bayern gegen Leipzig zum Start der Rückrunde am 20. Januar.

Wer zeigt die Spiele der UEFA Champions League?

Die Spiele der UEFA Champions League sind lediglich auf DAZN und auf Amazon Prime zu sehen. DAZN bietet zudem eine Übertragung der Serie A und ausgewählter internationaler Ligen an. Es gibt auch die Möglichkeit, Fußballspiele im Stream zu verfolgen, entweder über die Websites der Sender oder über spezielle Streamingdienste wie DAZN. Diese bieten in der Regel Abonnements an, mit denen man für eine festgelegte Gebühr Zugriff auf alle übertragenen Spiele hat. Der Pay-TV-Sender Magenta TV hatte beispielsweise alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft im Programm. Zu Beginn der Rückrunde werden auf Magenta TV dann wie gewohnt wieder die Spiele der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga übertragen.

Fußball live auf DAZN: DAZN-App, DAZN1 und DAZN2

Kunden, die DAZN über Sky buchen, können entweder die DAZN-App nutzen, die auf fast allen vernetzten Geräten wie Sky Q, SmartTVs, Smartphones oder Tablets verfügbar ist, oder das Programm von DAZN auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Sender DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240) verfolgen. Sie sind auf allen Sky Receivern und perspektivisch auch auf Sky Glass verfügbar. Die beiden linearen DAZN-TV-Sender stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben.

