Fußball ist die beliebteste Sportart in Deutschland. Jeden Tag werden daher unzählige Fußballspiele im Fernsehen und Internet übertragen. Aufgrund der kompliziert verteilten TV-Rechte, verliert allerdings hier selbst der geübte Fußballfan den Überblick. Daher werden sich immer wieder folgende Fragen gestellt:

Läuft Fußball im Free-TV ?

? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Welcher Sender überträgt die Fußballspiele heute?

Hier erfahrt ihr alles zur Fußball-Übertragung am heutigen Mittwoch, 11.05.2022.

Fußball heute im TV und Live-Stream: Welche Spiele werden am 11.05.2022 übertragen?

Einen Überblick darüber, welche Sender am Mittwoch Fußball übertragen, bekommt ihr hier:

Sky: Fußball im Pay-TV und Stream

20.20-23.25 Uhr live: Fußball, England, Premier League, Nachholspiel: Leeds United - FC Chelsea

20.20-23.25 Uhr live: Fußball, England, Premier League, Nachholspiel: Wolverhampton Wanderers - Manchester City

20.20-23.25 Uhr live: Fußball, England, Premier League, Nachholspiel: FC Watford - FC Everton

DAZN: Fußball heute im Livestream

21.00-23.00 Uhr live: Fußball, Italien, Coppa Italia, Finale: Juventus Turin - Inter Mailand

ProSieben: Fußball heute im Free-TV

Sportdigital: Fußball heute im Live-Stream

19.30-22.00 Uhr live: Fußball, Türkei, Pokal, Halbfinale: Sivassport-Alanyasport

Fußball heute live: Das sind die Kosten für Magenta Sport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.

Fußball auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?

Champions League, NFL, UFC, Boxen – das Programm bei DAZN ist umfangreich. Seit August 2016 ist der Streamingdienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Doch wie auch bei Netflix, Sky und Co. ist das Angebot der Plattform nicht kostenlos. Was kostet ein Abo? Gibt es einen Probemonat und was, wenn ich kündigen will? Wir haben euch alle Infos rund um die DAZN-Mitgliedschaft zusammengefasst.

Fußball-Bundesliga live im TV: So seht ihr die Spiele

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele der Bundesliga am Freitag und Sonntag. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an den Spielen am Samstag gesichert und zeigt alle Spiele um 15:30 Uhr als Einzelspiel und in der Konferenz sowie das Topspiel um 18:30 Uhr. Abonnenten können die Spiele entweder im linearen Sky-Programm oder im Livestream sehen.

Fußball Übertragung live: Wer überträgt die Champions League?

Der öffentlich-rechtliche ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. Jetzt darf das ZDF die Endspiele 2022, 2023 und 2024 live übertragen und zudem Höhepunkte. An insgesamt 14 Spieltagen zeigt das ZDF unter dem Namen „Sportstudio UEFA Champions League“ immer am Mittwoch um 23:00 Uhr lange Zusammenfassungen der Spiele. Die Sendung moderieren Jochen Breyer und Per Mertesacker.

Fußball Übertragung auf RTL, RTL+ und DAZN – Wer überträgt die Europa League?

Die UEFA Europa League wird in der Saison 2021/22 auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow) übertragen. Das bedeutet, dass sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert hat – und zwar für ganze drei Jahre. Zudem wird die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Doch was ist mit den anderen Anbietern? Da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte exklusiv gesichert hat, werden die Europa-League-Spiele weder auf dem Streaming-Portal DAZN noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Fußball live auf DAZN 1 und DAZN 2: So könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.