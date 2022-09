Die Bayern-Frauen hatten zum Bundesliga-Auftakt am Freitag 0:0 bei Eintracht Frankfurt vor der Rekordkulisse von 23 200 Zuschauern gespielt. In der Frauen-Champions-League tritt das Team des neuen Trainers Alexander Straus zunächst am Dienstag beim spanischen Vizemeister Real Sociedad San Sebastian an. Das Rückspiel ist am 29. September auf dem Bayern-Campus.

