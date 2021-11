Fußball-Fans in Deutschland können sich Woche für Woche auf ein großes Angebot an Fußballspielen im deutschen Fernsehen oder auf deutschsprachigen Streamingportalen freuen. An den Wochenenden finden immer spannende Partien in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga statt. Auch unter der Woche kommt Fußball nicht zu kurz: Neben Vereinsturnieren wie der Champions League oder Europa League sorgen die Länderspiele der WM-Qualifikation für Abwechslung.

Doch wo werden die Wettbewerbe live übertragen?

DAZN, Sky, Magenta Sport oder Free-TV – wir informieren euch, welche Fußballspiele heute stattfinden und wo sie live im deutschen TV oder Stream übertragen werden.

Welche Fußballspiele werden heute im Free-TV übertragen?

? Alle Infos zur Übertragung der Fußballspiele am 16.11.2021.

Fußball heute live: Diese Spiele werden am Dienstag, 16.11.2021, im TV und Stream übertragen

18:15 Uhr: EM 2023 (U21), Qualifikation

Spiel: U21 Deutschland – U21 San Marino

U21 Deutschland – U21 San Marino Übertragung: Die Partie der deutschen U21-Nationalmannschaft wird live im Free-TV auf ProSieben Maxx übertragen. Es gibt auch einen kostenlosen Stream. Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier:

20:30 Uhr: EM 2023 (U21), Qualifikation

Spiel: U21 Österreich – U21 Kroatien

U21 Österreich – U21 Kroatien Übertragung: Keine Übertragung im deutschen TV oder Stream.

20:45 Uhr: WM 2022, Qualifikation, Gruppe E

Spiel: Tschechien – Estland

Tschechien – Estland Übertragung: DAZN

20:45 Uhr: WM 2022, Qualifikation, Gruppe D

Spiel: Bosnien-Herzegowina – Ukraine

Bosnien-Herzegowina – Ukraine Übertragung: DAZN

20:45 Uhr: WM 2022, Qualifikation, Gruppe D

Spiel: Finnland – Frankreich

Finnland – Frankreich Übertragung: DAZN 1, DAZN

20:45 Uhr: WM 2022, Qualifikation, Gruppe G

Spiel: Gibraltar – Lettland

Gibraltar – Lettland Übertragung: DAZN

20:45 Uhr: WM 2022, Qualifikation, Gruppe E

Spiel: Wales – Belgien

Wales – Belgien Übertragung: DAZN

20:45 Uhr: WM 2022, Qualifikation, Gruppe G

Spiel: Niederlande – Norwegen

Niederlande – Norwegen Übertragung: DAZN 2, DAZN

20:45 Uhr: WM 2022, Qualifikation, Gruppe G