Woche für Woche können sich Fußball-Fans in Deutschland auf ein riesiges Angebot an Fußballspielen im Fernsehen und Internet freuen. An den Wochenenden finden immer spannende Partien in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga statt. Auch unter der Woche kommt Fußball nicht zu kurz: Neben Vereinsturnieren wie der Champions League oder Europa League sorgen die Länderspiele der WM-Qualifikation für Abwechslung.

Auch die Champions League der Frauen hat einen festen Platz im Programm. Doch wo werden die Wettbewerbe live übertragen?

DAZN, Sky, Magenta Sport oder Free-TV – wir informieren euch, welche Fußballspiele heute stattfinden und wo sie live im deutschen TV oder Stream übertragen werden.

Welche Fußballspiele werden heute im Free-TV übertragen?

Fußball heute live: Diese Spiele laufen am Mittwoch, 17.11.2021, im TV und Stream

Diese Fußballspiele laufen am heutigen Mittwoch, den 17.11.2021, live im TV und Stream:

18:45 Uhr: Champions League (Frauen), 04. Spieltag

19:00 Uhr: Regionalliga Nordost, 17. Spieltag

Spiel: Carl Zeiss Jena – VfB Auerbach

Carl Zeiss Jena – VfB Auerbach Übertragung: MDR Mediathek

Spiel: FC Bayern München – Olympique Lyon

FC Bayern München – Olympique Lyon Übertragung: Die Partie wird live auf DAZN und auf YouTube übertragen. Alle weiteren Infos zur Übertragung Bayern gegen Lyon bekommt ihr hier:

Fußball heute live: Die Fußballspiele am Donnerstag, 18.11.2021, im TV und Stream

Diese Fußballspiele laufen am morgigen Donnerstag, den 18.11.2021, live im TV und Stream:

18:45 Uhr: Champions League (Frauen), 04. Spieltag

21:00 Uhr: Champions League (Frauen), 04. Spieltag

Spiel: FC Chelsea LFC – Servette FC Chênois

FC Chelsea LFC – Servette FC Chênois Übertragung: DAZN, DAZN Champions League Frauen auf YouTube (free)

