Die Übertragungsrechte von Fußballspielen sind heutzutage so weitläufig verteilt, dass Fußball gucken zu einer komplizierten Angelegenheit geworden ist. Im frei empfangbaren Fernsehen auf ARD oder ZDF, im Pay-TV auf Sky oder im Internet auf DAZN oder Amazon Prime Video – Fußballbegeisterte stehen immer wieder vor den gleichen Fragen:

Wo läuft Fußball heute live im TV ?

? Wo wird die Bundesliga heute übertragen?

übertragen? Welcher Sender zeigt Fußball im Free-TV?

Alle Infos zur Übertragung der heutigen Fußballspiele am Dienstag, den 21.12.2021, bekommt ihr in unserer Übersicht.

Fußball heute live im TV und Stream: Übertragung La Liga, Serie A, Carabao Cup am 21.12.2021

Am heutigen Dienstag, den 21.12.2021, stehen einige spannende Partien in Europas Top-Ligen auf dem Programm. In der spanischen La Liga trifft der FC Sevilla auf den FC Barcelona. In der italienischen Liga empfängt Juventus Turin das Team von Cagliari Calcio. Auch in England wird gekickt: Arsenal London trifft im Viertelfinale des Carabao Cups auf Sunderland.

Wo diese Spiele übertragen werden und welche weiteren Partien heute live im TV und Stream laufen, erfahrt ihr in dieser Übersicht:

18:30 Uhr: Serie A (Italien), 19. Spieltag

Spiel: Udinese Calcio – US Salernitana

Udinese Calcio – US Salernitana TV-Übertragung: -

- Stream: DAZN

19:00 Uhr: La Liga (Spanien), 04. Spieltag, Nachholspiel

Spiel: FC Villarreal – Deportivo Alaves

FC Villarreal – Deportivo Alaves TV-Übertragung: -

- Stream: DAZN

20:45 Uhr: Serie A (Italien), 19. Spieltag

Spiel: CFC Genua – Atalanta Bergamo

CFC Genua – Atalanta Bergamo TV-Übertragung: -

- Stream: DAZN

20:45 Uhr: Carabao Cup (England), Viertelfinale

Spiel: FC Arsenal – AFC Sunderland

FC Arsenal – AFC Sunderland TV-Übertragung: -

- Stream: DAZN

20:45 Uhr: Serie A (Italien), 19. Spieltag

Spiel: Juventus Turin – Cagliari Calcio

Juventus Turin – Cagliari Calcio TV-Übertragung: -

- Stream: DAZN

21:30 Uhr: La Liga (Spanien), 04. Spieltag, Nachholspiel