Der FSV Mainz 05 trifft im Nachholspiel des 25. Spieltages auf Borussia Dortmund. Das Spiel findet am heutigen Mittwoch, 16.03.2022, in der Mewa-Arena in Mainz statt. Alle Infos zur Übertragung der Partie in der 1. Fußball-Bundesliga findet ihr hier.

Übertragung im TV : Läuft Mainz vs. Dortmund im frei empfangbaren Fernsehen?

DAZN, Sky und Co.: Gibt es eine Übertragung im Stream?

Alle Infos zum Nachholspiel Mainz gegen Dortmund heute.

Mainz vs. Dortmund – Das Nachholspiel heute live

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Mainz 05 und Dortmund findet am Mittwoch, den 16.03.2022, um 18:30 Uhr in der Mewa-Arena in Mainz statt.

Alle Infos zum Bundesligaspiel hier im Überblick:

Teams : FSV Mainz 05, Borussia Dortmund

Wettbewerb : 1. Bundesliga, 25. Spieltag

Datum und Uhrzeit : 16.03.2022, um 18:30 Uhr

Spielort : Mewa-Arena, Mainz

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Dortmunds Erling Haaland hat beim BVB eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro und wird Dortmund wohl im Sommer verlassen. Jetzt steht aber erst einmal das Nachholspiel in Mainz auf dem Programm.

Mainz vs BVB Übertragung heute: Wer zeigt das Spiel live im TV?

Das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der DAZN gesichert. Dort wird die Partie bei DAZN 1 live und in voller Länge übertragen.

Mainz gegen Dortmund im Stream: Das Nachholspiel heute sehen

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Nachholspiel wird es nicht geben. Bei DAZN kann das Spiel zwischen Mainz und Dortmund kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung FSV Mainz gegen Borussia Dortmund am 16.03.2022 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: DAZN 1

Livestream: DAZN

Bundesliga auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?

Champions League, NFL, UFC, Boxen – das Programm bei DAZN ist umfangreich. Seit August 2016 ist der Streamingdienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Doch wie auch bei Netflix, Sky und Co. ist das Angebot der Plattform nicht kostenlos.

Mainz gegen Dortmund heute: BVB will mit Sieg an FC Bayern heranrücken

Borussia Dortmund will in der Tabelle näher an Bayern München heranrücken. Bei den ersatzgeschwächten Mainzern rechnen sie sich einiges aus. Auf vier Punkte kann Borussia Dortmund den Abstand in der Fußball-Bundesliga auf den FC Bayern München verkürzen. Dafür müssen die Dortmunder im Nachholspiel bei dem von Corona gebeutelten FSV Mainz 05 gewinnen. Dann könnte die Liga noch einmal spannend werden. Die Hausherren wollen sich trotz der argen personellen Probleme nach insgesamt 14 Corona-Infektionen jedoch nicht kampflos geschlagen geben und den Favoriten mit Leidenschaft, Einsatz und Kampf überraschen.