Am heutigen Mittwoch, 15.12.2021, findet das Nachholspiel der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Magdeburg statt. Der Tabellenerste ist am 19.Spieltag (ursprünglich 16. Spieltag) zu Gast in der GGZ Arena in Zwickau.

Magdeburg hat bereits 40 Zähler und damit einen Abstand von fünf Punkten zum Zweitplatzierten. Mit nur 17 Gegentreffern stellt die Mannschaft von Christian Titz eine der besten Defensive der Liga. Heute könnte der 1. FCM die Siegesserie komplett machen und zum fünften Mal in Folge drei Punkte einholen. In der Tabelle ist für den heutigen Gastgeber mit dem 13. Platz noch Luft nach oben. 22 Zähler sind auf dem Konto von Zwickau, aus den letzten fünf Spielen konnte die Mannschaft von Joseph Enochs nur sechs Punkte holen. Trotzdem dürfen sich Fans auf ein spannendes Spiel freuen, dessen Favorit Magdeburg heißt.

FSV Zwickau gegen FC Magdeburg: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 3. Liga zwischen dem FSV und dem 1. FCM findet am Mittwoch, den 15.12.2021, um 19:00 Uhr in der Zwickauer GGZ Arena statt.

Alle Infos zum Nachholspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : FSV Zwickau, 1. FC Magdeburg

: FSV Zwickau, 1. FC Magdeburg Wettbewerb : 3. Liga, 19. Spieltag

: 3. Liga, 19. Spieltag Datum und Uhrzeit : 15.12.2021, um 19:00 Uhr

: 15.12.2021, um 19:00 Uhr Spielort: GGZ Arena, Zwickau

FSV Zwickau gegen FC Magdeburg: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

FSV Zwickau vs. FC Magdeburg: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Drittligaspiel wird es leider auch nicht geben. Lediglich bei Magenta kann das Spiel zwischen Zwickau und Magdeburg kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung FSV gegen Magdeburg am 15.12.2021 um 19:00 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Magenta

Magenta Livestream: Magenta

