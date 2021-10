Am heutigen Dienstag, den 25.10.2021, trifft der FSV Mainz 05 in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Arminia Bielefeld. In der laufenden Saison sind sich die Teams bisher noch nicht begegnet. Das wird sich diese Woche ändern. Denn nicht nur heute Abend gibt es das Duell der Bundesligateams, sondern auch am Samstag in Bielefeld. In der 2. Runde hat der FSV Mainz 05 das Heimrecht. Die Saison läuft für die 05er äußerst gut. Platz sieben nach dem 9. Spieltag, und die internationalen Plätze sind nicht allzu weit entfernt. Für die Arminia sieht das Ganz ein wenig anders aus. Momentan befinden sich die Bielefelder auf dem vorletzten Tabellenplatz. Noch kein Spiel konnten sie in der laufenden Bundesliga-Saison gewinnen. Zuletzt gab es ein 1:3 gegen Borussia Dortmund. Doch der DFB-Pokal schreibt seine ganz eigenen Geschichten und wir dürfen uns auf einen spannende Partie freuen.

Wo wird das Spiel übertragen? Wird die Partie live im Free-TV zu sehen sein? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

DFB-Pokal heute: FSV Mainz 05 vs. Arminia Bielefeld

Beim FSV Mainz 05 läuft es moment in der Saison 2021/22 in der Bundesliga. Stand jetzt befindet sich der FSV mit 13 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Arminia Bielefeld kämpft um den Klassenerhalt und sucht nach seiner Form. Gerade einmal 5 Punkte konnte die Arminia sammeln. Null Siege, fünf Unentschienden und vier Niederlagen heißt die momentane Bilanz. Der Gewinner dieser Partie steht anschließend im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel im Überblick:

Mainz vs. Bielefeld: Live im Free-TV und Stream?

Fußball-Fans fragen sich vor der Partie am Dienstag zwischen dem FSV und der Arminia, ob das DFB-Pokalspiel live im Free-TV gezeigt wird. Leider wird die Begegnung nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Das Spiel kann lediglich bei Sky gestreamt werden, und zwar kostenpflichtig. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Mainz vs. Bielefeld am 26.10.2021 um 20:45 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: SkySport

SkySport Online-Stream: SkyTicket, SkyGo

Bo Svensson lobt Arminia Bielefeld

Vor dem DFB-Pokal Duell zwischen dem FSV Mainz 05 und Arminia Bielefeld lobte Mainz-Trainer Bo Svensson den Tabellenvorletzten der 1. Fußball-Bundesliga. „Ihr Spiel ist sehr intensiv, sie sind ein echtes Team. Ich kenne Frank Kramer und weiß, was er von seinem Team verlangt. Das werden zwei intensive Aufgaben. Bielefeld hatte viele enge Spiele – sie konnten oft mit den Gegnern mithalten.“ Die Tatsache, dass das Duell innerhalb weniger Tagen zwei Mal stattfindet, findet der Coach der 05er ungewöhnlich, jedoch möchte er sich Spiel für Spiel konzentrieren. „Es ist kurios, dass man innerhalb weniger Tage gegen den gleichen Gegner spielt. Wir wollen eine Runde weiterkommen und unser Spiel auf den Platz bringen. Erst dann konzentrieren wir uns auf das Spiel am Samstag.“

DFB-Pokal: Alle Auslosungen der 2. Runde

Neben der Partie am Dienstagabend zwischen Bielefeld und Mainz stehen 15 weitere Begegnungen auf dem Spielplan für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2021/22.

Alle DFB-Pokal-Spiele der 2. Runde im Überblick:

Dienstag, 26.10.2021, 18:30 Uhr

Preußen Münster - Hertha BSC

TSV 1860 München - FC Schalke 04

1. FC Hoffenheim - Holstein Kiel

SV Babelsberg 03 - FC Freiburg

Dienstag, 26.10.2021, 20:00 Uhr

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04

Dienstag, 26.10.2021, 20:45 Uhr

1. FSV Mainz 04 - Arminia Bielefeld

1. FC Nürnberg - Hamburger SV

VfL Osnabrück - 1. FC Freiburg

Mittwoch, 27.10.2021, 18:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SV

SV Waldhof Mannheim - Union Berlin

Dynamo Dresden - FC St. Pauli

VfL Bochum - FC Augsburg

Mittwoch, 27.10.2021, 20:45 Uhr